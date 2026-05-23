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Hull sichert Premier-League-Aufstieg Tor in der 95. Minute ist 210 Millionen wert

SDA

23.5.2026 - 19:06

Hull City spielt nächste Saison in der Premier League.
Hull City spielt nächste Saison in der Premier League.
IMAGO/Shutterstock

Hull City ist der dritte Aufsteiger in die englische Premier League. Im Playoff-Final im Londoner Wembley gegen Middlesbrough gelingt Oliver McBurnie das entscheidende 1:0 in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Keystone-SDA

23.05.2026, 19:06

23.05.2026, 19:53

Mit Hull City steigt der Sechste der regulären Championship-Saison auf. Die anderen beiden Aufsteiger sind Coventry und Ipswich, die sich als Erst- und Zweitplatzierte den Platz in der Premier League ohne Umweg über die Playoffs sicherten.

Für Hull City mit dem ehemaligen Basler Liam Millar im Kader kommt der Erfolg, der Mehreinnahmen von rund 200 Millionen Pfund (210 Millionen Franken) sichert, überraschend. In der letzten Saison hatte der Klub den Abstieg in die 3. Liga nur dank des besseren Torverhältnisses verhindert. Letztmals spielte Hull City 2016/2017 in der Premier League.

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