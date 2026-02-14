  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Frank-Entlassung Igor Tudor Interims-Trainer von Tottenham

SDA

14.2.2026 - 13:33

Igor Tudor ist bis zum Ende der Saison Trainer von Tottenham Hotspur.
Igor Tudor ist bis zum Ende der Saison Trainer von Tottenham Hotspur.
Bild: Keystone

Die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur lösen die Nachfolge des entlassenen Trainers Thomas Frank vorerst interimsmässig. Der Kroate Igor Tudor steht bis Ende Saison in der Verantwortung.

Keystone-SDA

14.02.2026, 13:33

14.02.2026, 16:17

Tudor soll die Spurs in einer bisher enttäuschend verlaufenen Saison wieder auf Vordermann bringen – oder das Team zumindest aus der Gefahrenzone hieven. Tottenham nimmt derzeit im Klassement der Premier League Rang 16 ein. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt fünf Punkte.

Tudors letzter Arbeitgeber war Juventus Turin. Die Zusammenarbeit dauerte allerdings lediglich ein halbes Jahr. Im vergangenen Oktober gaben die Italiener die Trennung vom 47-jährigen Kroaten bekannt.

Meistgelesen

Odermatt verpasst erneut Olympia-Gold: «Ich bin selbst schuld»
Nati-Coach Fischer gibt Update zu Fiala ++ Vonn braucht weitere Operationen
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet +++ Starmer: «Müssen zum Kampf bereit sein»
Odermatt und Meillard holen im Riesen Silber und Bronze – Pinheiro Braathen ist Olympiasieger
300 Menschen in Zürich von Wohnungskündigungen betroffen

Videos aus dem Ressort

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Riesenslalom-Legende Michael von Grünigen analysiert das Olympia-Rennen von Bormio.

14.02.2026

Carouge – Xamax 1:3

Carouge – Xamax 1:3

Challenge League | 22. Runde | Saison 25/26

13.02.2026

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Challenge League | 22. Runde | Saison 25/26

13.02.2026

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht»

Carouge – Xamax 1:3

Carouge – Xamax 1:3

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Yverdon – Stade Nyonnais 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Verbesserungspotenzial. 12. Platz für Schweizer Fussball im Nachhaltigkeitsranking

Verbesserungspotenzial12. Platz für Schweizer Fussball im Nachhaltigkeitsranking

Ex-Nati-Trainerin. Pia Sundhage wird Nationaltrainerin von Haiti

Ex-Nati-TrainerinPia Sundhage wird Nationaltrainerin von Haiti

Yakin will «beweisen, dass wir in Liga A gehören». Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League

Yakin will «beweisen, dass wir in Liga A gehören»Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League