Ipswich Towns Trainer Kieran McKenn schaffte mit dem Team den direkten Wiederaufstieg Keystone

Ipswich Town schafft den direkten Wiederaufstieg in die Premier League. Der Klub aus dem Osten Englands sicherte sich die Rückkehr in die höchste Liga in der 46. und letzten Runde durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers.

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Den zweiten direkten Aufstiegsplatz hatte sich Coventry bereits zuvor gesichert.

Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Playoffs. Wrexham, der Klub, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen.