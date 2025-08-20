Alexander Isak mit dabei im Team of the Season der Premier League. Richard Sellers/PA Wire/dpa

Nach seiner starken Saison bei Newcastle will Alexander Isak den nächsten Schritt machen und zu Liverpool wechseln. Doch die Magpies stellen sich quer. Jetzt eskaliert die Situation, es entsteht eine Schlammschlacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexander Isak will Newcastle verlassen und zu Premier-League-Meister Liverpool wechseln.

Newcastle hat ein Angebot über umgerechnet 127 Millionen Euro aber schon abgelehnt und klargemacht, dass der Star-Stürmer nicht zum Verkauf stehe.

Nun äussert sich Isak zu Wort und sagt, dass «Versprechen gebrochen» wurden. Newcastle wehrt sich und teilt mit, dass es keine Zusicherung für Isak gab, den Verein verlassen zu können. Mehr anzeigen

Newcastles Stürmer-Star Alexander Isak sorgt am Dienstagabend mit einem Instagram-Statement für Aufsehen: «Wenn Versprechen gebrochen werden und Vertrauen verloren geht, kann die Beziehung nicht weitergehen.»

Damit erklärt der schwedische Nationalspieler auch, warum er der Preisverleihung der PFA Awards fernblieb. «Mit allem, was rundherum passiert, hätte es sich falsch angefühlt, dort zu erscheinen», schreibt er.

Was es damit auf sich hat? Der 25-jährige Schwede will nach drei Jahren in Newcastle weiterziehen, hat sich mit Liverpool längst geeinigt. Doch der Klub von Fabian Schär stellt sich quer. Ein Angebot über 110 Millionen Pfund (127,5 Mio. Euro) wurde bereits abgelehnt.

«Die Realität ist, dass Versprechen gemacht wurden und der Klub meine Position schon lange kennt», schreibt Isak in seinem Statement. Ein Wechsel sei im besten Interesse für alle Beteiligten, nicht nur für ihn selbst.

Klub dementiert Wechselversprechen

Newcastle United reagiert prompt und lässt seinerseits in einem Statement verlauten: «Alexander Isak steht weiterhin bei uns unter Vertrag – und niemand im Klub hat ihm zugesichert, dass er uns im Sommer verlassen kann.»

Dennoch halten sich hartnäckige Gerüchte um einen möglichen Transfer zu Liverpool. Die Reds sollen bereit sein, ihr Angebot auf 140 Millionen Euro zu erhöhen. Newcastle gibt sich zwar gelassen, schliesst einen Wechsel aber nicht komplett aus: «Wir glauben nicht, dass die Bedingungen für einen Transfer noch erfüllt werden.»

Newcastle gibt sich versöhnlich – Fans haben genug

Bereits beim ersten Saisonspiel gegen Aston Villa (0:0) fehlte Isak wegen seines Streiks im Kader der Magpies. Auch am Mannschaftstraining nimmt er derzeit nicht teil. Trotzdem gibt sich der Verein versöhnlich: «Alex ist Teil der Newcastle-Familie. Wenn er zurückkommt, ist er jederzeit willkommen.»

Die Fans scheinen hingegen mit Isak abgeschlossen zu haben. Während des Spiels gegen Aston Villa richteten sie deutliche Gesänge gegen den Stürmer – und warfen ihm unter anderem Gier vor. Fakt ist: Isak will weg. Ob Newcastle ihn ziehen lässt, bleibt offen.

