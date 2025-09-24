Arsenals Kai Havertz droht erneut lange auszufallen. Keystone

Kai Havertz wird das Verletzungspech nicht los. Der deutsche Stürmer von Arsenal fällt nach einem Eingriff am Knie erneut lange aus.

Keystone-SDA SDA

Dies liess sein Trainer Mikel Arteta vor dem Ligacup-Spiel gegen Port Vale durchblicken: «Bei Kai wissen wir, dass es noch Monate sein werden. Auch wenn man das bei ihm nie so genau weiss, weil er sehr speziell ist», so der Spanier. Damit dürfte Havertz auch die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft im Oktober und November verpassen.

Der ehemalige Leverkusener hatte sich Ende August einem kleineren Eingriff am Knie unterzogen. Es wurde zunächst nicht mit einer so langen Ausfallzeit wie in der vergangenen Saison gerechnet. Damals hatte Havertz wegen einer Oberschenkelverletzung grosse Teile der Rückrunde verpasst.