Hier verletzt sich Fabian Schär 08.01.2026

Fabian Schär hat sich am Mittwoch bei einem unglücklichen Zweikampf verletzt. Der Schweizer wurde auf einer Trage vom Feld geführt und direkt ins Spital verwiesen.

«Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht», meinte Newcastle-Trainer Eddie Howe nach dem Spiel. «Aber leider sieht es so aus, als hätte er sich eine schwere Verletzung zugezogen.»

Inzwischen ist klar, dass sich Schär keinen Knöchelbruch zugezogen hat. Dennoch wird der 34-Jährige mutmasslich aufgrund einer Bänderverletzung längere Zeit ausfallen. Trainer Eddie Howe ist laut Sky-Reporter Keith Downie allerdings zuversichtlich, dass Schär Ende Saison wieder zur Verfügung steht.

Der Vertrag des Schweizers bei Newcastle läuft im Sommer aus.