Verletzungsupdate Kein Knöchelbruch bei Schär –  lange ausfallen wird er trotzdem

Patrick Lämmle

9.1.2026

Hier verletzt sich Fabian Schär

Hier verletzt sich Fabian Schär

08.01.2026

Fabian Schär hat sich am Mittwoch bei einem unglücklichen Zweikampf verletzt. Der Schweizer wurde auf einer Trage vom Feld geführt und direkt ins Spital verwiesen.

Patrick Lämmle

09.01.2026, 11:04

«Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht», meinte Newcastle-Trainer Eddie Howe nach dem Spiel. «Aber leider sieht es so aus, als hätte er sich eine schwere Verletzung zugezogen.»

Schock um Fabian Schär. Newcastle-Coach Howe: «Es sieht nicht gut aus für ihn»

Schock um Fabian SchärNewcastle-Coach Howe: «Es sieht nicht gut aus für ihn»

Inzwischen ist klar, dass sich Schär keinen Knöchelbruch zugezogen hat. Dennoch wird der 34-Jährige mutmasslich aufgrund einer Bänderverletzung längere Zeit ausfallen. Trainer Eddie Howe ist laut Sky-Reporter Keith Downie allerdings zuversichtlich, dass Schär Ende Saison wieder zur Verfügung steht.

Der Vertrag des Schweizers bei Newcastle läuft im Sommer aus.

