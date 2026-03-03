  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Premier League Liverpool beim Tabellenletzten zurückgebunden

SDA

3.3.2026 - 23:21

Mohamed Salah gleicht spät aus und hadert am Ende trotzdem
Mohamed Salah gleicht spät aus und hadert am Ende trotzdem
Keystone

Liverpool wird im Kampf um die Rückkehr in die Top 4 der Premier League wieder zurückgebunden. Die Reds unterliegen in der 29. Runde beim abgeschlagenen Schlusslicht Wolverhampton 1:2.

Keystone-SDA

03.03.2026, 23:21

03.03.2026, 23:23

Der Brasilianer André Trindade erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute. Zehn Minuten zuvor hatte Mohamed Salah für Liverpool ausgeglichen. Auch das 1:0 durch Rodrigo Gomes fiel in der Schlussviertelstunde.

Durch die neunte Saisonniederlage in der Liga verpasste es der Tabellenfünfte, zumindest bis Mittwochabend auf einen Champions-League-Platz zu klettern.

Meistgelesen

Chameneis Sohn Mojtaba wohl als Oberster Führer gewählt +++ Macron beordert Atom-Flugzeugträger ins Mittelmeer
China wütet im Iran-Krieg gegen Trump – hält sich sonst aber zurück
In Dubai gestrandete Reisende berappen Riesensummen für Charterflüge
König Charles brüskiert Andrew Mountbatten-Windsor
Menschen fliehen zu Tausenden aus Irans Hauptstadt Teheran

Videos aus dem Ressort

Winterthur – Servette 1:1

Winterthur – Servette 1:1

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

03.03.2026

Iman Beney: «Wir müssen gegen Malta mehr aufs Tor schiessen»

Iman Beney: «Wir müssen gegen Malta mehr aufs Tor schiessen»

03.03.2026

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

03.03.2026

Winterthur – Servette 1:1

Winterthur – Servette 1:1

Iman Beney: «Wir müssen gegen Malta mehr aufs Tor schiessen»

Iman Beney: «Wir müssen gegen Malta mehr aufs Tor schiessen»

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Von 0:4 auf 3:4. Barça verpasst «Remontada» gegen Atlético knapp

Von 0:4 auf 3:4Barça verpasst «Remontada» gegen Atlético knapp

Kreuzbandriss. Real- und Brasilien-Star Rodrygo verpasst die WM

KreuzbandrissReal- und Brasilien-Star Rodrygo verpasst die WM

Drohnen-Angriffe in Riad. Ronaldos Privatjet soll nach Spanien geflogen sein – aber war der Star-Fussballer an Bord?

Drohnen-Angriffe in RiadRonaldos Privatjet soll nach Spanien geflogen sein – aber war der Star-Fussballer an Bord?