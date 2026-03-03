Mohamed Salah gleicht spät aus und hadert am Ende trotzdem Keystone

Liverpool wird im Kampf um die Rückkehr in die Top 4 der Premier League wieder zurückgebunden. Die Reds unterliegen in der 29. Runde beim abgeschlagenen Schlusslicht Wolverhampton 1:2.

Der Brasilianer André Trindade erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute. Zehn Minuten zuvor hatte Mohamed Salah für Liverpool ausgeglichen. Auch das 1:0 durch Rodrigo Gomes fiel in der Schlussviertelstunde.

Durch die neunte Saisonniederlage in der Liga verpasste es der Tabellenfünfte, zumindest bis Mittwochabend auf einen Champions-League-Platz zu klettern.