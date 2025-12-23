  1. Privatkunden
Stürmerstar Isak schwer verletzt Liverpool-Coach Slot attackiert Tottenhams van de Ven für Brutalo-Foul

Luca Betschart

23.12.2025

Slot spricht über den Isak-Schock: «Eine grosse Enttäuschung für ihn und uns»

Slot spricht über den Isak-Schock: «Eine grosse Enttäuschung für ihn und uns»

23.12.2025

Liverpools Starstürmer Alexander Isak wird von Tottenham-Verteidiger Micky van de Ven folgenschwer gefoult. Nach Bekanntwerden der Verletzung übt Liverpools Trainer Arne Slot nun Kritik.

Luca Betschart

23.12.2025, 16:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alexander Isak wird am vergangenen Wochenende hart gefoult und verletzt sich schwer. Der Starstürmer fehlt Liverpool für einige Monate.
  • «Das ist eine grosse Enttäuschung für ihn und damit auch für uns», räumt Trainer Arne Slot ein.
  • Tottenhams Verteidiger Micky van de Ven kritisiert Slot für das aus seiner Sicht überharte Einsteigen gegen Isak. 
Mehr anzeigen

Der FC Liverpool muss monatelang auf seinen Stürmer Alexander Isak verzichten. Der 26-Jährige fällt mit einer Knöchelverletzung und einem Wadenbeinbruch aus, wie der Club aus der Premier League mitteilte. Der Offensivspieler, der im Sommer für 145 Millionen von Newcastle United gekommen war, wurde am Montag bereits operiert.

Isak hatte sich die Verletzung am Wochenende beim 2:1-Sieg bei den Tottenham Hotspur zugezogen. Der Schwede erzielte in der Aktion zwar die Führung zum 1:0, verletzte sich dabei allerdings, weil er von Tottenham-Verteidiger Micky van de Ven unsanft von den Beinen geholt wurde.

Nach Tor übel gefoult. Liverpools Isak fällt mit Wadenbeinbruch lange aus

Nach Tor übel gefoultLiverpools Isak fällt mit Wadenbeinbruch lange aus

«Das ist eine grosse Enttäuschung für ihn und damit auch für uns», sagt Trainer Arne Slot an einer Pressekonferenz zum Ausfall des Hoffnungsträgers – und macht Gegenspieler van de Ven Vorwürfe für sein «rücksichtsloses» Einsteigen: «Wenn man diesen Tackle zehnmal macht, besteht meiner Meinung nach jedes Mal eine ernsthafte Gefahr, dass sich ein Spieler schwer verletzt.»

Auf dem Weg zur Bestform ausgebremst

Für Isak ist die Zwangspause doppelt bitter, hat er doch nach dem Transfer-Wirrwarr im Sommer schwierige Monate hinter sich. Weil er bei Newcastle vor dem Wechsel lange nicht mehr am Training teilnahm, hatte er bei den Reds grosse Anlaufschwierigkeiten.

«Wenn du einem neuen Club beitrittst, willst du sofort all die Qualitäten zeigen, die du hast, aber das war einfach unmöglich», sagt Slot und fügt an: «Vielleicht versteht es niemand, aber wenn du drei oder vier Monate lang nicht ernsthaft mit der Mannschaft trainiert hast und in dieser Liga spielst ... in dieser Liga musst du in Bestform sein, um ein Fussballspiel zu beeinflussen.»

Dieser Bestform habe sich Isak zuletzt immer mehr angenähert. «Wir wussten immer, dass er Zeit brauchen würde und deshalb hat er so Pech, dass er jetzt verletzt ist», so Slot. «Denn ich glaube, wir haben mit diesem Tor gegen Tottenham gesehen, dass er dem Spieler, der er bei Newcastle war, immer näher kam.»

Liverpool-Trainer Arne Slot (rechts) muss lange auf Stürmer Alexander Isak verzichten.
Liverpool-Trainer Arne Slot (rechts) muss lange auf Stürmer Alexander Isak verzichten.
Bild: Imago

