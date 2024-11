Mohamed Salah freut sich über seine Tore zur Wende. Bild: Keystone

Der FC Liverpool gewinnt in der Premier League gegen Southampton das Duell Erster gegen Letzter mit Mühe und baut den Vorsprung an der Spitze auf acht Punkte aus.

SDA

Zwei Tore von Mohamed Salah sicherten dem FC Liverpool in Southampton doch noch den erwarteten zehnten Sieg im zwölften Ligaspiel. Der Ägypter traf in der 65. und in der 82. Minute. Zuvor hatte der Aussenseiter für kurze Zeit mit 2:1 geführt.

Die Liverpooler, die unter Arne Slot, dem Nachfolger von Jürgen Klopp als Trainer, erst einmal verloren haben, haben sich mit acht Punkten von Titelverteidiger Manchester City abgesetzt. Dahinter folgen mit Arsenal, Chelsea und Brighton drei Mannschaften mit neun Zählern Rückstand.

sda