Premier League Liverpool in der Nachspielzeit geschlagen

SDA

27.9.2025 - 18:16

Liverpool verliert gegen Crystal Palace
Liverpool verliert gegen Crystal Palace
Keystone

Liverpool bezieht in der 6. Runde der Premier League die erste Niederlage. Das Team von Arne Slot unterliegt Crystal Palace auswärts mit 1:2.

Keystone-SDA

27.09.2025, 18:16

27.09.2025, 18:22

Anders als in vielen Spielen der bisherigen Saison hatte nicht Liverpool, sondern der Gegner des englischen Meisters das letzte Wort. Crystal Palace sorgte in der 97. Minute durch Eddie Nketiah für den umjubelten Siegtreffer. Liverpool hatte drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit durch Federico Chiesa ausgeglichen.

Crystal Palace ist somit neben Bournemouth das einzige Team der Premiere League, das noch ungeschlagen ist. Die beiden Teams belegen mit drei respektive vier Punkten Rückstand auf Liverpool die Plätze 2 und 3. Auf Rang 4 folgt Manchester City, das gegen Burnley zu einem 5:1 kam.

Arsenal kann mit einem Sieg am Sonntag bei Newcastle auf Platz 2 vorstossen.

