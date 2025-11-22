Mohamed Salah und Liverpool befinden sich im freien Fall. Bild: Keystone

Liverpool kommt nicht aus dem Tief. Der englische Meister unterliegt in der 12. Runde der Premier League vor Heimpublikum mit 0:3 gegen Nottingham Forest.

Keystone-SDA SDA

Für Liverpool, das nach fünf Runden mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze grüsste, war es die sechste Niederlage aus den letzten sieben Meisterschaftsspielen. Die Reds liegen nur noch auf Platz 11 der Premier League. Für Nottingham, das mit Dan Ndoye in der Startelf antrat, war es der zweite Sieg in Serie, womit sich das Team aus den Midlands etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte.

Sunderland mit dem Schweizer Nationalmannschaft-Captain Granit Xhaka unterlag in London bei Fulham 0:1 und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Dennoch ist der Aufsteiger weiterhin in Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen.