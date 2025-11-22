  1. Privatkunden
Premier League Liverpool mit Klatsche gegen Nottingham – Xhaka und Sunderland unterliegen Fulham 

SDA

22.11.2025 - 18:01

Mohamed Salah und Liverpool befinden sich im freien Fall.
Mohamed Salah und Liverpool befinden sich im freien Fall.
Bild: Keystone

Liverpool kommt nicht aus dem Tief. Der englische Meister unterliegt in der 12. Runde der Premier League vor Heimpublikum mit 0:3 gegen Nottingham Forest.

Keystone-SDA

22.11.2025, 18:01

22.11.2025, 18:06

Für Liverpool, das nach fünf Runden mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze grüsste, war es die sechste Niederlage aus den letzten sieben Meisterschaftsspielen. Die Reds liegen nur noch auf Platz 11 der Premier League. Für Nottingham, das mit Dan Ndoye in der Startelf antrat, war es der zweite Sieg in Serie, womit sich das Team aus den Midlands etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte.

Sunderland mit dem Schweizer Nationalmannschaft-Captain Granit Xhaka unterlag in London bei Fulham 0:1 und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Dennoch ist der Aufsteiger weiterhin in Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen.

Meistgelesen

Sanches feiert Torpremiere – YB überrennt Schlusslicht Winterthur
Luzerner Landgasthof schliesst plötzlich — doch es bleiben Fragezeichen
«Finde jemanden, der dich so ansieht, wie Donald Trump Zohran Mamdani ansieht»
«Ich habe eine Ablaufzeit»
Cognat verkürzt für Servette: Verspielt Luzern schon wieder ein 2:0?

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

Barcelona - Athletic Bilbao 4:0

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

22.11.2025

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Carouge – Rapperswil-Jona 0:2

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

Wil – Yverdon 2:4

Wil – Yverdon 2:4

Challenge League | 14. Runde | Saison 25/26

21.11.2025

