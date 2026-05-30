Arne Slot verlässt den FC Liverpool. Jon Super/AP/dpa

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, gehen der FC Liverpool und Trainer Arne Slot getrennte Wege. Ein Spanier wird als Nachfolger gehandelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arne Slot ist offenbar nicht mehr Trainer vom FC Liverpool. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano auf X.

Top-Kandidat für die Nachfolge des Niederländers soll der Spanier Andoni Iraola sein. Mehr anzeigen

Arne Slot muss seinen Trainerposten beim FC Liverpool räumen, berichtet Fabrizio Romano am Samstagnachmittag. Der Niederländer stiess im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp zu den Reds und feierte gleich in seiner ersten Saison den Meistertitel.

Die abgelaufene Saison lief weniger nach dem Gusto Liverpools. Trotz Transfers wie Florian Wirtz oder Alexander Isak belegte LFC nach 38 Spieltagen den fünften Rang.

Gemäss Romano soll der abtretende Bournemouth-Coach Andoni Iraola der heisseste Kandidat für den Trainerposten in Liverpool sein.