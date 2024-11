«Liverpool war scheisse und Klopp verdammt arrogant»

David Coote und der frühere Reds-Coach Jürgen Klopp beim Meinungsausttausch. IMAGO/PA Images

Der englische Schiedsrichterverband PGMOL hat David Coote suspendiert. In den sozialen Medien war ein Video aufgetaucht, in dem sich der Schiedsrichter abfällig über Liverpool und seinen ehemaligen Trainer Jürgen Klopp äusserte.

In den kurzen Clips, die am Montag in sozialen Medien kursierten, äussert sich Coote beleidigend über Klopp. So bezeichnet er den deutschen Ex-Coach als «verdammt arrogant». Mehr anzeigen

Grosse Aufregung herrscht auf der Insel. Im Mittelpunkt steht dabei David Coote. Der 42-Jährige leitete zuletzt am Samstag den 2:0-Sieg des FC Liverpool gegen Aston Villa. Coote ist einer der erfahrensten Schiedsrichter der Premier League und leitet seit 2018 Spiele in der höchsten Spielklasse.

Nun sind in den sozialen Medien ein – bis dato nicht verifizierte – Videos aufgetaucht, welche ein ziemliches schlechtes Licht auf den Unparteiischen wirft. Der Inhalt der Aufnahmen bezieht sich dabei höchstwahrscheinlich auf ein Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Burnley, das Coote im Juli 2020 leitete.

Die Partie endete 1:1 – damit war gleichzeitig die 24 Spiele andauernde Siegesserie von Liverpool in Anfield beendet. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und seine Spieler hatten dabei einen Sündenbock ausgemacht: David Coote. Der Schiedsrichter soll zu nachsichtig gewesen und zu viele Angriffe von Burnley durchgehen lassen haben, so der Tenor. Ausserdem sei ihnen ein klarer Elfmeter verweigert worden. Nach dem Schlusspfiff marschierte Klopp aufs Spielfeld, um Coote und seine Assistenten zur Rede zu stellen.

Heftige Aussagen

Der Zorn von Klopp war möglicherweise nicht ganz unberechtigt. Zumindest lässt Coote im – mutmasslich in einem privaten Rahmen aufgenommen Video – keine Zweifel, was er vom Klub und dem damaligen Trainer hält: «Liverpool war Scheisse und Klopp ein verdammter *** (hier kommt ein Schimpfwort, welches die weibliche Anatomie beinhaltet). Abgesehen davon, dass er mir eine ordentliche Abreibung verpasst hat, als ich das Spiel gegen Burnley während der Sperre geleitet habe, hat er mich der Lüge bezichtigt und mir dann eine ordentliche Abreibung verpasst» so Coote. Klopp sei einfach nur «verdammt arrogant», so sein Fazit.

Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht überprüft werden. Die zuständige Schiedsrichter-Organisation PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) teilte mit, David Coote sei suspendiert, bis eine umfassende Untersuchung abgeschlossen sei. Man werde das laufende Verfahren nicht kommentieren.

Klopp und Referee Coote mehrfach im Clinch

Klopp war während seiner Zeit in Liverpool mehrfach mit Coote aneinander geraten. Unter anderem hatte er dem Schiedsrichter in der vergangenen Saison Fehler vorgeworfen, nachdem Coote bei Liverpools Match gegen Arsenal als Videoassistent zum Einsatz gekommen war. Jahre zuvor hatte sich Klopp beim Merseyside-Derby gegen Everton ebenfalls über den Videoassistenten Coote beschwert, weil der bei einem vermeintlichen Foul von Jordan Pickford an Virgil van Dijk nicht eingegriffen hatte.