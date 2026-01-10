Macclesfield Town feiert den Sensationssieg gegen Crystal Palace. Keystone

Ganze 117 Plätze trennen den FC Macclesfield im englischen Ligensystem von Titelverteidiger Crystal Palace. Doch wie der Schweizer Cup hat auch der FA Cup seine eigenen Gesetze.

DPA, Redaktion blue Sport dpa

Der kleine FC Macclesfield hat für eine der grössten Überraschungen in der Geschichte des traditionsreichen FA Cup gesorgt. Der englische Sechstligist gewann am Mittag in der dritten Runde mit 2:1 gegen Titelverteidiger Crystal Palace. Wie die BBC vorrechnete, trennen beide Clubs im englischen Ligensystem 117 Plätze – einen solchen Aussenseitersieg gab es der Sendeanstalt zufolge noch nie.

Paul Dawson brachte den Amateurclub bereits in der ersten Halbzeit in der 42. Minute in Führung, Isaac Buckley-Ricketts (60.) erhöhte. Der Anschlusstreffer für den Premier-League-Verein durch Yeremy Pino (90.) kam zu spät.

«Magisches Macclesfield»

Palace-Trainer Oliver Glasner, der in Deutschland beim VfL Wolfsburg und bei Eintracht Frankfurt gearbeitet hatte, hatte mit dem Sieg im FA-Cup-Finale im Mai gegen Manchester City einen der grössten Erfolge seiner Karriere gefeiert. Die Eintracht hatte er 2022 zum Europa-League-Sieg geführt. Jetzt ist der Traum auf einen weiteren Pokaltitel vorzeitig geplatzt.

Der von John Rooney – dem jüngeren Bruder von Wayne Rooney – gecoachte Underdog Macclesfield habe sich «in die Geschichtsbücher des FA Cup» geschrieben – mit einem «der grössten Aussenseitersiege aller Zeiten», schrieb die britische Zeitung «Guardian». Die Nachrichtenagentur PA schrieb: «Magisches Macclesfield».

Wayne Rooney is one proud brother 🥲 pic.twitter.com/5GK2fn9FaR — Match of the Day (@BBCMOTD) January 10, 2026

Xhaka verwandelt Penalty – ManCity mit «Stängeli»

Sunderland setzte sich im Duell zweier Teams aus der Premier League gegen Everton mit 3:0 im Penaltyschiessen durch. Während aufseiten der Gäste aus Sunderland im Penaltyschiessen die ersten drei Schützen – unter ihnen Captain Xhaka – trafen, hielt Robin Roefs alle drei Versuche von Everton.

Unter anderem scheiterte der ehemalige Basler Thierno Barry am Niederländer. Nach 90 respektive 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden, wobei sich das Heimteam erst eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet hatte.

Gleich mit 10:1 gewinnt Manchester City sein Spiel der dritten Runde gegen den Drittligisten Exeter City. Unter anderem reiht sich auch Neuzugang Antoine Semenyo unter die Torschützen.

