  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sensation im FA Cup Titelverteidiger Crystal Palace scheitert an Sechstligisten – ManCity schiesst 10 Tore

dpa

10.1.2026 - 17:31

Macclesfield Town feiert den Sensationssieg gegen Crystal Palace.
Macclesfield Town feiert den Sensationssieg gegen Crystal Palace.
Keystone

Ganze 117 Plätze trennen den FC Macclesfield im englischen Ligensystem von Titelverteidiger Crystal Palace. Doch wie der Schweizer Cup hat auch der FA Cup seine eigenen Gesetze.

,

DPA, Redaktion blue Sport

10.01.2026, 17:31

10.01.2026, 18:05

Der kleine FC Macclesfield hat für eine der grössten Überraschungen in der Geschichte des traditionsreichen FA Cup gesorgt. Der englische Sechstligist gewann am Mittag in der dritten Runde mit 2:1 gegen Titelverteidiger Crystal Palace. Wie die BBC vorrechnete, trennen beide Clubs im englischen Ligensystem 117 Plätze – einen solchen Aussenseitersieg gab es der Sendeanstalt zufolge noch nie.

Paul Dawson brachte den Amateurclub bereits in der ersten Halbzeit in der 42. Minute in Führung, Isaac Buckley-Ricketts (60.) erhöhte. Der Anschlusstreffer für den Premier-League-Verein durch Yeremy Pino (90.) kam zu spät.

«Magisches Macclesfield»

Palace-Trainer Oliver Glasner, der in Deutschland beim VfL Wolfsburg und bei Eintracht Frankfurt gearbeitet hatte, hatte mit dem Sieg im FA-Cup-Finale im Mai gegen Manchester City einen der grössten Erfolge seiner Karriere gefeiert. Die Eintracht hatte er 2022 zum Europa-League-Sieg geführt. Jetzt ist der Traum auf einen weiteren Pokaltitel vorzeitig geplatzt.

Der von John Rooney – dem jüngeren Bruder von Wayne Rooney – gecoachte Underdog Macclesfield habe sich «in die Geschichtsbücher des FA Cup» geschrieben – mit einem «der grössten Aussenseitersiege aller Zeiten», schrieb die britische Zeitung «Guardian». Die Nachrichtenagentur PA schrieb: «Magisches Macclesfield».

Xhaka verwandelt Penalty – ManCity mit «Stängeli»

Sunderland setzte sich im Duell zweier Teams aus der Premier League gegen Everton mit 3:0 im Penaltyschiessen durch. Während aufseiten der Gäste aus Sunderland im Penaltyschiessen die ersten drei Schützen – unter ihnen Captain Xhaka – trafen, hielt Robin Roefs alle drei Versuche von Everton.

Unter anderem scheiterte der ehemalige Basler Thierno Barry am Niederländer. Nach 90 respektive 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden, wobei sich das Heimteam erst eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet hatte.

Gleich mit 10:1 gewinnt Manchester City sein Spiel der dritten Runde gegen den Drittligisten Exeter City. Unter anderem reiht sich auch Neuzugang Antoine Semenyo unter die Torschützen.

Das könnte dich auch interessieren

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

FCSG-Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa könnte für die algerische Nationalmannschaft auflaufen. Im Interview verrät er, warum das bis anhin noch nicht geklappt hat.

09.01.2026

Meistgelesen

Das sagten die Morettis den Ermittlern nach der Brandkatastrophe
Karikatur von «Charlie Hebdo» sorgt für Empörung
Trump liest Zettel laut vor, den ihm Rubio leise zusteckt +++ Vance outet Todesschützen

Videos aus dem Ressort

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

09.01.2026

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

09.01.2026

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

09.01.2026

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bundesliga im Ticker. Leverkusen empfängt Stuttgart zum Topspiel der Runde

Bundesliga im TickerLeverkusen empfängt Stuttgart zum Topspiel der Runde

2:0-Führung bei Union verspielt. Urs Fischer verpasst mit Mainz den Befreiungsschlag an alter Wirkungsstätte

2:0-Führung bei Union verspieltUrs Fischer verpasst mit Mainz den Befreiungsschlag an alter Wirkungsstätte

Von Afrika-Cup-Nation gescoutet. FCSG-Star Boukhalfa: «Es gab Gespräche»

Von Afrika-Cup-Nation gescoutetFCSG-Star Boukhalfa: «Es gab Gespräche»

Video-Highlights. Marokko und Senegal stehen beim Afrika-Cup im Halbfinal

Video-HighlightsMarokko und Senegal stehen beim Afrika-Cup im Halbfinal

Die Bundesliga ist zurück. Verrücktes 3:3 in Frankfurt: Dortmund gelingt Ausgleich in der 96. Minute

Die Bundesliga ist zurückVerrücktes 3:3 in Frankfurt: Dortmund gelingt Ausgleich in der 96. Minute

DFB-Team zieht in ein Schloss. Deutschland wählt WM-Quartier in North Carolina

DFB-Team zieht in ein SchlossDeutschland wählt WM-Quartier in North Carolina