Das entscheidende Tor zum 2:1: Julian Alvarez trifft vom Penaltypunkt für Manchester City Keystone

Manchester City kehrt mit etwas Glück in die Erfolgsspur zurück. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen Everton fällt das 2:1 durch einen umstrittenen Handspenalty. Auch Chelsea siegt dank eines Elfmetertreffers.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manchester City hat nur wenige Tage nach dem Triumph bei der Club-Weltmeisterschaft seine Ergebniskrise in der Meisterschaft vorerst beendet.

Der Meister, Pokalsieger und Champions-League-Gewinner bezwang auswärts den FC Everton nach einem Rückstand noch mit 3:1. In den vergangenen sieben Spielen in der Premier League schaffte die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola damit den zweiten Sieg, viermal hatten die Citizens in der Zeit nur remis gespielt.

Der FC Chelsea holt sich zuhause an der Stamford Bridge gegen Crystal Palace ebenfalls drei wichtige Punkte. Matchwinner für die Blues war Noni Madueke mit einem späten Elfmetertor.

Amadou Onana hatte den Ball aus kurzer Distanz an den Arm bekommen. Nach einer Halbzeit drohte dem Klub-Weltmeister ein weiterer Rückschlag in der heimischen Meisterschaft. Everton hatte durch Jack Harrison 1:0 geführt. Kurz nach der Pause glich Phil Foden, in der 64. Minute nutzte der argentinische Weltmeister Julian Alvarez den Penalty zum Siegtreffer. Kurz vor Schluss erhöhte Bernardo Silva noch auf 3:1.

Der Schweizer Verteidiger Manuel Akanji spielte beim Titelverteidiger, der von den letzten sieben Partien der Premier League nur zwei gewonnen hat und derzeit nur den 4. Platz belegt, über die volle Spielzeit.

In der Tabelle rückte Manchester City vor auf Rang vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool beträgt fünf Punkte. Und das bei einem Spiel weniger von Manchester City, das am vergangenen Freitag in Dschidda im Finale gegen Fluminense Rio de Janeiro die Club-Weltmeisterschaft gewonnen hatte.

Chelsea dank spätem Elfmetertor

Chelsea müht sich zu einem 2:1-Sieg gegen Crystal Palace. In der ersten Hälfte war Chelsea deutlich überlegen, verpasste es aber in Führung zu gehen. Im zweiten Spielabschnitt übernahmen die Blues nach rund einer Viertelstunde die volle Kontrolle über die Partie, ohne dabei aber sonderlich gefährlich zu werden. Bis auf den Abseits-Treffer von Jackson war nicht viel los. Erst ein Elfmeter kurz vor Schluss – Madueke verwertete souverän – brachte Chelsea auf die Erfolgsspur und feiert so am Ende einen glücklichen Sieg gegen die Gäste. Aktuell belegt das Team von Mauricio Pochettino Rang 10.

SB10/SDA/AP