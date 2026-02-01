  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nächster Rückschlag im Titelrennen City holt nach Zwei-Tore-Führung gegen Tottenham nur ein Remis

dpa

1.2.2026 - 20:52

Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery
Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery. Antoine Semenyo erzielte das 2:0 für Manchester City.

Antoine Semenyo erzielte das 2:0 für Manchester City.

Bild: dpa

Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery. Erling Haaland lieferte die Vorlage zum 1:0 von Rayan Cherki.

Erling Haaland lieferte die Vorlage zum 1:0 von Rayan Cherki.

Bild: dpa

Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery. Rayan Cherki erzielte die Führung für Manchester City.

Rayan Cherki erzielte die Führung für Manchester City.

Bild: dpa

Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery. Dominic Solanke (l) gelang der Ausgleich für Tottenham.

Dominic Solanke (l) gelang der Ausgleich für Tottenham.

Bild: dpa

Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery
Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery. Antoine Semenyo erzielte das 2:0 für Manchester City.

Antoine Semenyo erzielte das 2:0 für Manchester City.

Bild: dpa

Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery. Erling Haaland lieferte die Vorlage zum 1:0 von Rayan Cherki.

Erling Haaland lieferte die Vorlage zum 1:0 von Rayan Cherki.

Bild: dpa

Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery. Rayan Cherki erzielte die Führung für Manchester City.

Rayan Cherki erzielte die Führung für Manchester City.

Bild: dpa

Man City nach Zwei-Tore-Führung nur 2:2 gegen Tottenham - Gallery. Dominic Solanke (l) gelang der Ausgleich für Tottenham.

Dominic Solanke (l) gelang der Ausgleich für Tottenham.

Bild: dpa

Manchester City verpasst die Gelegenheit, Spitzenreiter Arsenal dicht auf den Fersen zu bleiben. Bei Tottenham Hotspur gibt das Team von Pep Guardiola eine 2:0-Führung aus der Hand.

DPA

01.02.2026, 20:52

Manchester City hat im Titelrennen der englischen Premier League einen überraschenden Rückschlag erlebt. Beim kriselnden Gastgeber Tottenham Hotspur kam die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola trotz einer Zwei-Tore-Führung zur Pause nur zu einem 2:2 (2:0). Der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal wuchs damit am 24. Spieltag auf sechs Punkte.

Manchester dominant – Tottenham mit Comeback

Man City dominierte die Partie in Nord-London von Beginn an. Tottenham, das sich unter der Woche durch das 2:0 bei Eintracht Frankfurt direkt für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert hatte, präsentierte sich schwach und fehleranfällig. Nach einem Ballverlust von Yves Bissouma leitete der zuletzt formschwache Erling Haaland auf Rayan Cherki weiter, der das 1:0 (11. Minute) erzielte. Kurz vor der Pause düpierte Antoine Semenyo (44.) die überforderte Spurs-Defensive.

Nachdem die Gastgeber von den eigenen Fans mit Buhrufen in die Halbzeitpause verabschiedet worden waren, drehte Tottenham in der zweiten Hälfte auf und ging in die Offensive. Die Belohnung war der Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Citys Neuzugang Marc Guehi (53.). Daraufhin erhöhten die Spurs das Tempo weiter und tauchten immer wieder gefährlich vor City-Keeper Gianluigi Donnarumma auf. Schliesslich gelang Dominic Solanke (70.) sehenswert der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich.

Munterer Schlagabtausch in der Schlussphase

Doch Manchester City liess sich davon nicht sehr lange beeindrucken. In der Schlussphase entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit guten Chancen auf beiden Seiten. Doch auch in der neunminütigen Nachspielzeit gelang keiner Mannschaft der erhoffte Siegtreffer.

City bleibt Tabellenzweiter, dicht gefolgt vom Überraschungsteam Aston Villa, das zu Hause mit 0:1 gegen den FC Brentford verlor und als Dritter nur einen Punkt weniger als die Cityzens hat.

Platz vier belegt Manchester United, das beim spektakulären 3:2 gegen den FC Fulham bereits den dritten Sieg im dritten Spiel unter Interimscoach Michael Carrick feierte und nur noch sechs Zähler Rückstand auf den Stadtrivalen Man City hat.

Meistgelesen

Bekommt Europa wegen Trump einen eigenen Atomschirm?
Wie oft töten Wölfe Menschen?
Thuns Spycher mit Tränen im Interview: «Es war keine einfache Zeit»

Videos aus dem Ressort

Basel – Thun 1:2

Basel – Thun 1:2

Super League | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

YB – Zürich 3:0

YB – Zürich 3:0

Super League | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Basel – Thun 1:2

Basel – Thun 1:2

YB – Zürich 3:0

YB – Zürich 3:0

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Skispringen. Ammann springt in Willingen erneut in die Punkte

SkispringenAmmann springt in Willingen erneut in die Punkte

Langlauf. Bolschunow nicht an den Olympischen Spielen

LanglaufBolschunow nicht an den Olympischen Spielen

Reiten. Jufer in Amsterdam auf Platz 2

ReitenJufer in Amsterdam auf Platz 2