ManCitys Trainer Pep Guardiola spricht mit Erling Haaland nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Brighton Keystone

Manchester City spielt in der Premier League zum dritten Mal in Folge nur unentschieden. In der 21. Runde reicht es daheim gegen Brighton nur zu einem 1:1.

Keystone-SDA SDA

Erling Haaland sorgte mit einem Penalty kurz vor der Pause für das 1:0 der Gastgeber. Doch das 20. Saisontor des Norwegers in der Premier League und das 150. insgesamt für Manchester City reichten nicht für die erhofften drei Punkte. Der Japaner Kaoru Mitoma glich für das Team des schweizerisch-deutschen Trainers Fabian Hürzeler in der 60. Minute noch aus.

Leader Arsenal bietet sich am Donnerstag gegen Liverpool die Möglichkeit, den Vorsprung gegenüber dem ersten Verfolger Manchester City auf acht Punkte auszubauen. Für Manchester City geht es derweil in der Meisterschaft in zehn Tagen mit dem Derby gegen Manchester United weiter. Der Stadtrivale spielte im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Ruben Amorim in Burnley 2:2.

Schär muss mit der Bahre vom Feld

Fabian Schär muss im Premier-League-Spiel von Newcastle gegen Leeds in der 75. Minute unter sichtlichen Schmerzen ausgewechselt werden.

Der 34-jährige Verteidiger und ehemalige Schweizer Nationalspieler verletzte sich in einem Zweikampf wohl am Knie. Er musste mit der Bahre von Feld getragen werden. Die TV-Bilder lassen eine schwere Verletzung vermuten. Näheres war unmittelbar nach dem Match noch nicht bekannt.