Premier League Manchester City patzt im Titelrennen – Arsenal siegt

dpa

4.3.2026 - 23:47

Nottinghams Torschütze Elliot Anderson (r) im Zweikampf mit Erling Haaland (M) und Bernardo Silva.
Nottinghams Torschütze Elliot Anderson (r) im Zweikampf mit Erling Haaland (M) und Bernardo Silva.
dpa

Zweimal geführt, trotzdem nicht gewonnen: Manchester City verpasst den Sieg gegen einen Abstiegskandidaten. Konkurrent Arsenal eilt im Meisterrennen davon.

DPA

04.03.2026, 23:47

Manchester City hat im Kampf um die englische Meisterschaft einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Star-Trainer Pep Guardiola kam gegen Abstiegskandidat Nottingham Forest trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2. Damit wuchs der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter FC Arsenal auf sieben Punkte an. City hat aber ein Spiel weniger absolviert.

Arsenal gab sich hingegen keine Blösse. Die Nord-Londoner setzten sich beim von Fabian Hürzeler trainierten Brighton & Hove Albion knapp mit 1:0 (1:0) durch. Bukaya Saka (9. Minute) sorgte früh für das Tor des Abends. Sein harmloser Schuss von der Strafraumgrenze landete allerdings nur durch einen Patzer von Brightons Torhüter Bart Verbruggen im Netz.

City hatte gegen Nottingham eigentlich alles unter Kontrolle. Das Star-Ensemble bestimmte das Spiel, führte zur Halbzeit durch Antoine Semenyo (31.) allerdings nur mit einem Tor. Morgan Gibbs-White (56.) brachte die Gäste nach einem Konter per Hacke zurück ins Spiel, doch nur sechs Minuten später traf Rodri per Kopf für City. Forest steckte aber nicht auf und kam erneut zurück, Elliot Anderson (76.) traf aus dem Nichts.

Premier League im Ticker. Man Utd verliert trotz langer Überzahl gegen Newcastle

Premier League im TickerMan Utd verliert trotz langer Überzahl gegen Newcastle

