Nico O'Reilly schoss Manchester City zum Ligacup-Sieg Keystone

Manchester City gewinnt zum neunten Mal den Ligacup. Das Team von Pep Guardiola siegt im Final im Londoner Wembley-Stadion gegen Arsenal mit 2:0.

Keystone-SDA SDA

Beide Tore erzielte einen Tag nach seinem 21. Geburtstag Nico O'Reilly. Der aus dem eigenen Nachwuchs stammende Linksverteidiger traf innerhalb von knapp fünf Minuten zweimal mit dem Kopf (60. und 64.). Arsenal, das in der Schlussphase einen Lattenschuss von Gabriel Jesus zu beklagen hatte, wartet seit 2004 auf einen Erfolg im weniger wichtigen Cup-Wettbewerb Englands.

Im höher bewerteten FA-Cup stehen sowohl Arsenal (gegen Southampton) als auch Manchester City (gegen Liverpool) im Viertelfinal, in der Premier League führen die Londoner die Tabelle mit sechs Verlustpunkten Vorsprung auf ManCity an. Arsenal ist zudem noch in der Champions League vertreten und trifft dort im Viertelfinal auf Sporting Lissabon.