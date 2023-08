Geht die Trophäe der Premier League im kommenden Frühjahr zum vierten Mal in Folge an Manchester City? Keystone

Alles andere als der Rekord bringende vierte Titel in Folge von Manchester City wäre in der am Freitag beginnenden Premier League eine Überraschung.

Mit Ilkay Gündogan musste Pep Guardiola einen seiner wichtigsten Denker im Mittelfeld ziehen lassen. Dem neu für den FC Barcelona spielenden Deutschen gelang in seiner Zeit bei den Citizens immer wieder Überraschendes und Entscheidendes. In kleinerem Mass gilt das auch für Riyad Mahrez, der wie einige andere aus der Premier League nach Saudi-Arabien gezogen ist.

Sorgen muss man sich um Manchester City trotz der Abgänge nicht machen. Das Reservoir an Spielern ist weiterhin riesig. Erling Haaland, der beste Torschütze der letzten Saison (36 Tore), und Kevin de Bruyne, der stärkste Passgeber (16 Assists), sind weiterhin für Guardiola im Einsatz. Hinten sind die sicheren Werte die gleichen, unter ihnen Manuel Akanji – einer von sechs Schweizern in der besten Fussball-Liga der Welt. Manchester City ist auf der Spur, um als erstes Team in der 1888 gegründeten englischen Liga den Titel viermal in Serie zu gewinnen.

Verfolger haben aufgerüstet

Offen ist das Rennen hinter Manchester City: Dass in der Premier League viele Konkurrenten mit einem guten Lauf ganz vorne mitspielen können, hat sich in den letzten Saisons immer wieder gezeigt. Es ist in England ein schmaler Grat zwischen Top 6 und Abstiegszone. Arsenal war nach mageren Jahren in der vergangenen Spielzeit der gefährlichste Konkurrent von ManCity. Auch wenn mit Granit Xhaka eine zentrale Figur nach Leverkusen transferiert wurde, sind die «Gunners» weiterhin gut gerüstet. Über 200 Millionen Euro wurden in Declan Rice, Kai Havertz und Jurrien Timber investiert.

Chelsea wird versuchen, Arsenal zumindest die Position als Nummer 1 Londons streitig zu machen. Die schon letzte Saison Hunderte von Millionen in Transfers eingesetzten Pfund sollen sich endlich auszahlen. Allerdings wird sich das fraglos aussergewöhnlich stark besetzte Team unter dem neuen Coach Mauricio Pochettino zunächst finden müssen. Das Kader ist riesig und speziell ohne Europacup-Aufgaben nicht einfach bei Laune zu halten.

Liverpool und Manchester United sind bezüglich Konstanz dem FC Chelsea voraus. Beide wollen mit punktuell verstärkter Mannschaft den Rückstand auf Manchester City verringern. Die bedeutendsten Transfers von Liverpool sind Dominik Szoboszlai und Alexis Mac Allister, jene von Manchester United Rasmus Hojlund, Mason Mount und Goalie André Onana.

Fragezeichen um Mbabu und Zeqiri

Von den fünf Schweizern neben Akanji wird am ehesten Fabian Schär mit Newcastle um die vordersten Plätze spielen. Der letztjährige Vierte dürfte trotz dem einen oder anderen teuren Neuzugang, wie etwas Italiens U21-Captain Sandro Tonali, Mühe haben, wieder so gut mit den Besten mitzuhalten.

Für Remo Freuler mit Nottingham und vor allem Zeki Amdouni mit Aufsteiger Burnley dürfte der Klassenerhalt im Vordergrund stehen. Kevin Mbabu bei Fulham und Andi Zeqiri bei Brighton müssen sich vor allem Gedanken um ihre persönlichen Ambitionen machen. Für die beiden im letzten Jahr in die Schweiz ausgeliehenen Internationalen wird es schwierig, sich einen Platz in ihrer derzeitigen Mannschaft zu sichern.

Programm und Statistik:

England. Premier League. 1. Runde. Freitag, 11. August: Burnley – Manchester City. – Samstag, 12. August: Arsenal – Nottingham, Sheffield United – Crystal Palace, Bournemouth – West Ham, Brighton – Luton Town, Everton – Fulham, Newcastle – Aston Villa. – Sonntag, 13. August: Brentford – Tottenham, Chelsea – Liverpool, Manchester United – Wolverhampton.

Die Schweizer Premier-League-Legionäre (6) Manuel Akanji (Manchester City)

Zeki Amdouni (Burnley)

Remo Freuler (Nottingham)

Kevin Mbabu (Fulham)

Fabian Schär (Newcastle)

Andi Zeqiri (Brighton) Mehr anzeigen

sda