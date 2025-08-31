  1. Privatkunden
Fehlstart perfekt Akanji sitzt bei ManCity-Pleite auf der Bank

SDA

31.8.2025 - 17:16

Der Ärger von Pep Guardiola nach der zweiten Niederlage in Folge
Der Ärger von Pep Guardiola nach der zweiten Niederlage in Folge
Keystone

Manchester City kassiert in der 3. Runde der Premier League die bereits zweite Niederlage. Eine Woche nach dem 0:2 gegen Tottenham stolpert Pep Guardiolas Team in Brighton (1:2).

Keystone-SDA

31.08.2025, 17:16

31.08.2025, 19:46

Manchester City war eine Stunde lang klar überlegen, verwertete aber nur eine von zahlreichen Torchancen. Erling Haaland traf in der 34. Minute und machte damit in seinem 100. Premier-League-Spiel sein 88. Tor. Das vom Deutsch-Schweizer Fabian Hürzeler trainierte Brighton meldete sich durch einen vom 39-jährigen James Milner verwerteten Penalty zurück und sicherte sich durch den eingewechselten Deutschen Brajan Gruda in der 89. Minute sogar die drei Punkte.

Manuel Akanji kam wie schon in den ersten drei Meisterschaftsrunden für Manchester City nicht zum Einsatz.

Liverpool ist als einziges Team nach drei Runden noch makellos. Der Meister setzte sich auch gegen Arsenal durch. Der Ungar Dominik Szoboszlai traf in der 83. Minute mit einem sehenswerten Freistoss zum 1:0-Heimsieg.

Nordostschweizer Durststrecke beendet: Armon Orlik ist Schwingerkönig
Maassen und Zeidler gehen sich an die Gurgel – was ist passiert?
König Orlik: «Ich will heute noch viel Alkohol trinken»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

