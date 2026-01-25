Manchester Uniteds Goalie Senne Lammens ist gegen Viktor Gyökeres zur Stelle. Keystone

Manchester United macht den Titelkampf in der englischen Premier League wieder spannend. Das Ensemble von Interimscoach Michael Carrick bindet Leader Arsenal mit einem 3:2-Auswärtssieg zurück.

Keystone-SDA SDA

Arsenal ging zwar nach einer halben Stunde durch ein Eigentor von Lisandro Martinez in Führung, ermöglichte Manchester United aber wenig später mit einem Abwehrfehler den Ausgleich durch Bryan Mbeumo. Nach dem Seitenwechsel brachten sehenswerte Distanzschüsse von Patrick Dorgu (50.) und Matheus Cunha (87.) die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Manchester United feierte damit im zweiten Spiel unter Michael Carrick den zweiten Sieg gegen ein grosses Kaliber. Vor einer Woche wurde Manchester City 2:0 geschlagen. Arsenals Vorsprung in der Tabelle auf Manchester City und Aston Villa beträgt noch je vier Punkte. Aston Villa gewann am Sonntag bei Newcastle (ohne Fabian Schär) 2:0, Manchester City am Samstag gegen das Schlusslicht Wolverhampton mit dem gleichen Resultat.

Dan Ndoyes Nottingham Forest verschaffte sich im Abstiegskampf mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Brentford etwas Luft. Der Schweizer Internationale kam nach einer dürftigen Leistung unter der Woche in der Europa League (0:1 in Braga) nicht zum Einsatz.