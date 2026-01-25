  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Premier League Manchester United bringt Spannung im Titelkampf zurück

SDA

25.1.2026 - 20:11

Manchester Uniteds Goalie Senne Lammens ist gegen Viktor Gyökeres zur Stelle.
Manchester Uniteds Goalie Senne Lammens ist gegen Viktor Gyökeres zur Stelle.
Keystone

Manchester United macht den Titelkampf in der englischen Premier League wieder spannend. Das Ensemble von Interimscoach Michael Carrick bindet Leader Arsenal mit einem 3:2-Auswärtssieg zurück.

Keystone-SDA

25.01.2026, 20:11

25.01.2026, 21:41

Arsenal ging zwar nach einer halben Stunde durch ein Eigentor von Lisandro Martinez in Führung, ermöglichte Manchester United aber wenig später mit einem Abwehrfehler den Ausgleich durch Bryan Mbeumo. Nach dem Seitenwechsel brachten sehenswerte Distanzschüsse von Patrick Dorgu (50.) und Matheus Cunha (87.) die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Manchester United feierte damit im zweiten Spiel unter Michael Carrick den zweiten Sieg gegen ein grosses Kaliber. Vor einer Woche wurde Manchester City 2:0 geschlagen. Arsenals Vorsprung in der Tabelle auf Manchester City und Aston Villa beträgt noch je vier Punkte. Aston Villa gewann am Sonntag bei Newcastle (ohne Fabian Schär) 2:0, Manchester City am Samstag gegen das Schlusslicht Wolverhampton mit dem gleichen Resultat.

Dan Ndoyes Nottingham Forest verschaffte sich im Abstiegskampf mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Brentford etwas Luft. Der Schweizer Internationale kam nach einer dürftigen Leistung unter der Woche in der Europa League (0:1 in Braga) nicht zum Einsatz.

Meistgelesen

SBB bauen Tunnel von Zürich nach Winterthur
FBI-Chef: «So einfach ist das» +++ Bürgermeister bittet Nationalgarde um Hilfe gegen ICE
Eigentümer besorgt um Ruf und Werte ihrer Immobilien +++ Morettis verhaken sich bei Verhören in Widersprüche

Videos aus dem Ressort

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

25.01.2026

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

25.01.2026

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

25.01.2026

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ältester Torschütze. Dzeko trifft beim Schalke-Debüt und stellt Rekord auf

Ältester TorschützeDzeko trifft beim Schalke-Debüt und stellt Rekord auf

Super League. Der FC Luzern auf der Suche nach dem Befreiungsschlag

Super LeagueDer FC Luzern auf der Suche nach dem Befreiungsschlag

Italien. Alayah Pilgrim muss wegen einem Knorpelschaden pausieren

ItalienAlayah Pilgrim muss wegen einem Knorpelschaden pausieren