Nach denkwürdiger Pressekonferenz Manchester United entlässt Trainer Ruben Amorim

Jan Arnet

5.1.2026

Ruben Amorim ist nicht mehr Trainer von Manchester United.
Keystone

Am Tag nach dem 1:1 gegen Leeds United und einer denkwürdigen Pressekonferenz von Ruben Amorim reagiert Manchester United und entlässt den portugiesischen Trainer.

Jan Arnet

05.01.2026, 11:34

Im Oktober noch hatte ManUtd- Boss Jim Ratcliffe, der auch der Besitzer von Lausanne-Sport ist, Trainer Ruben Amorim eine Jobgarantie gegeben. Der Portugiese habe «drei Jahre Zeit, um zu beweisen, dass er ein grossartiger Trainer ist». Jetzt, keine drei Monate später, wird Amorim entlassen.

«Da Manchester United derzeit auf dem sechsten Platz der Premier League steht, hat die Vereinsführung die Entscheidung getroffen, dass es der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung ist. Dies gibt der Mannschaft die beste Chance auf eine möglichst hohe Platzierung in der Premier League», begründen die Red Devils auf ihrer Webseite den Entscheid.

Die Trennung hat aber wohl nicht nur sportliche Gründe. Am Sonntag hatte Amorim nach dem 1:1 gegen Leeds United auf seine Rolle als Manager gepocht und mehr Macht im Verein sowie neue Spieler gefordert.

Denkwürdige Pressekonferenz. ManUtd-Coach Amorim schiesst gegen die Klubführung

Denkwürdige PressekonferenzManUtd-Coach Amorim schiesst gegen die Klubführung

«Ich bin hierhergekommen, um Manager von Manchester United zu sein – nicht um Trainer von Manchester United zu sein. Und das ist klar. Ich weiss, dass ich nicht (Thomas) Tuchel heisse, nicht (Antonio) Conte und auch nicht (José) Mourinho, aber ich bin der Manager von Manchester United. Und das wird auch so bleiben, bis in 18 Monaten oder wenn der Vorstand beschliesst, etwas zu ändern», machte Amorim klar. Nun, gut gealtert sind diese Worte nicht – jetzt kommt's tatsächlich zur Entlassung. 

Fletcher übernimmt interimistisch

Amorim war im November 2024 nach Manchester gekommen, konnte die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. Seine erste Saison als Trainer des englischen Rekordmeisters beendete der Portugiese auf dem 15. Tabellenplatz. Es war die schlechteste Abschlussplatzierung für United seit über 50 Jahren. Aktuell steht ManUtd auf dem 6. Rang.

Das nächste Pflichtspiel im dicht gedrängten Spielplan folgt für die Red Devils bereits am Mittwoch gegen Burnley. Interimistisch wird dann Darren Fletcher, dessen beiden Söhne im Kader der 1. Mannschaft stehen, an der Seitenlinie stehen.

Premier League