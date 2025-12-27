Die Premier League kennt keine Winterpause. Nachdem am gestrigen Boxing Day lediglich eine Partie stattfand, stehen heute Samstag deren sieben auf dem Programm. Hier bist du live dabei.

Man City besiegt Nottingham

Die Profis von Manchester City haben die Weihnachtstage gut überstanden und in ihrem letzten Premier-League-Spiel des Jahres einen wertvollen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann bei Nottingham Forest 2:1 (0:0) und verdrängte damit vorübergehend den FC Arsenal von der Tabellenspitze. Guardiola hatte seinen Profis vor dem Spiel mit einer Gewichtskontrolle nach dem Weihnachtsessen gedroht.

Zunächst bekamen die Zuschauer im Forest Ground eine ereignisarme Partie zu sehen. Erst nach der Halbzeitpause wurde es interessant. Mit dem ersten echten Torschuss erzielte Tijjani Reijnders (48. Minute) das 1:0. Die Führung währte allerdings nur kurz. Nach einem schnellen Konter der Gastgeber traf Omari Hutchinson (54.) zum Ausgleich.

Danach entwickelte sich eine offene Partie mit Gelegenheiten auf beiden Seiten, wobei City die besseren Chancen hatte, aber mehrfach an Nottinghams starkem Torhüter John Victor scheiterte. Erling Haaland, der als Reaktion auf Guardiolas Ansage in sozialen Medien mit einem Foto seiner Waage für Lacher gesorgt hatte, blieb torlos. Rayan Cherki (83.) erzielte den entscheidenden Treffer zum insgesamt verdienten Sieg der Cityzens.