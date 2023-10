Manuel Akanji verpasst am nächsten Wochenende das Derby. Keystone

Manuel Akanji kann sich nur halb über den 2:1-Heimsieg von Manchester City gegen Brighton freuen. Der Verteidiger fliegt in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz.

Wegen eines Fouls an Ansu Fati sah Akanji in der 95. Minute die zweite Gelbe Karte. Auf das Schlussresultate hatte der Platzverweis keinen Einfluss. Manchester City beendete dank der Tore von Julian Alvarez und Erling Haaland in der ersten Halbzeit die Mini-Negativserie von zwei Niederlagen in Folge.

Für Akanji bedeutet die Rote Karte, dass er am nächsten Wochenende das Derby gegen Manchester United verpasst. Ärgerlich ist die Sperre für den Schweizer Internationalen, auch weil er eigentlich fast nie vom Platz fliegt. In über 350 Partien auf dem höchsten Niveau sah er zuvor nur einmal Gelb-Rot: im Mai 2014 mit dem FC Winterthur.

sda