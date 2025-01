Dennis Law am 15. April 1967 bei seinem Treffer gegen England im gewonnenen EM-Qualifikationsspiel (3:2) im Londoner Wembley-Stadion Keystone

Denis Law, früherer Torjäger von Englands Rekordmeister Manchester United und einziger schottischer Gewinner des Ballon d'Or, ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Keystone-SDA SDA

Das gab Manchester United im Namen von Laws Familie mit «grosser Trauer» bekannt. 2021 hatte Law mitgeteilt, dass er an Alzheimer und Demenz erkrankt sei.

Der in Aberdeen geborene Schotte bildete einst mit den ebenfalls bereits gestorbenen Stars Bobby Charlton und George Best ein herausragendes Trio, auch «Holy Trinity» (Heilige Dreifaltigkeit) genannt. Law brachte es auf 236 Tore in mehr als 400 Spielen für United. Der kleine Stürmer gewann mit den Red Devils die Meisterschaft, den Cup und 1968 den Europacup der Landesmeister. Ausserdem gewann er 1964 den Ballon d'Or.

Auch im schottischen Team gehörte Law zu den Leistungsträgern, in 55 Länderspielen traf er 30-mal. Sein letztes Spiel für Schottland bestritt er an der WM 1974 in Deutschland.