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«Führungsqualitäten sind grossartig» ManUtd-Legende fordert Verpflichtung von Granit Xhaka

Björn Lindroos

6.5.2026

Granit Xhaka wäre laut Kasper Schmeichel der perfekte Spieler für Manchester United.
Granit Xhaka wäre laut Kasper Schmeichel der perfekte Spieler für Manchester United.
IMAGO/News Images

Wechselt Granit Xhaka nochmals zu einem Topklub? Geht es nach United-Legende Kasper Schmeichel, wäre Xhaka der optimale Nachfolger für Casemiro, der den Verein im Sommer verlässt.

Björn Lindroos

06.05.2026, 12:14

06.05.2026, 12:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Peter Schmeichel empfiehlt Manchester United eine Verpflichtung von Granit Xhaka als Ersatz für Casemiro und lobt dessen Führungsstärke sowie Konstanz. 
  • Schmeichel betont, Xhaka habe Sunderland praktisch allein stabilisiert und sei «unglaublich» gewesen. 
  • Konkretes Interesse von Manchester United gibt es bisher nicht; Medien nennen eher Elliot Anderson als Wunschkandidaten.
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Mit Aufsteiger Sunderland hat Granit Xhaka den Klassenerhalt in der Premier League in seiner ersten Saison locker gesichert. Könnte der Nati-Captain den Klub aber bereits wieder verlassen? Geht es nach einer Premier-League-Legende, wäre er der perfekte Transfer für Manchester United.

Der ehemalige Goalie der Red Devils sprach im Podcast der zwei ehemaligen Profis Paul Scholes und Nicky Butt und des Comedians Paddy McGuinness über die Kaderplanung von United für die kommende Saison. Dabei sagte er: «Ich glaube, wir sollten Xhaka holen», als er über den kommenden Abgang von Routinier Casemiro sprach.

Verantwortlich für Klassenerhalt?

«Seine Führungsqualitäten sind grossartig, er kann 80 Prozent aller Spiele bestreiten, und er ist ein richtig, richtig guter Spieler», gerät der Däne regelrecht ins Schwärmen. Seinem United würden nämlich die Führungsspieler neben Harry Maguire und Bruno Fernandes fehlen.

Ohne den Nati-Captain hätte Sunderland laut Schmeichel Mühe gehabt, die Klasse zu halten, meint Schmeichel: «Xhaka ist der Grund, weshalb sie dort sind, wo sie heute stehen. Er war diese Saison einfach unglaublich.»

Wunschkandidat von Nottingham

Von echtem Interesse von United an Xhaka hat man bisher allerdings noch nichts gehört. Gemäss englischen Medienberichten sei der Wunschkandidat für die Casemiro-Nachfolge der Red Devils Elliot Anderson von Nottingham Forest. Laut Schmeichel sei der 23-Jährige aber zu unerfahren für diese Rolle.

Für Xhaka wäre der englische Rekordmeister nochmals eine Möglichkeit, sich auf der grössten Bühne zu zeigen. Manchester United spielt kommende Saison nämlich in der Champions League.

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