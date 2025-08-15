Soll Liverpool zum 21. Ligatitel und zur alleinigen Rekordmeisterschaft in England schiessen: Florian Wirtz. IMAGO/Visionhaus

Ab Freitag rollt in der Premier League wieder der Ball. Mehr als zwei Milliarden Euro gaben die Clubs für neue Profis aus. Florian Wirtz und der FC Liverpool gehören zu den Haupt-Attraktionen – viel Neues kommt aus der Bundesliga.

Mehr als zwei Milliarden Euro flossen bereits im Transfer-Monopoly der Premier League – und das grösste Preisschild bekam Deutschlands Fussballer des Jahres umgehängt. Wenn ab Freitag in der teuersten Liga der Welt wieder der Ball rollt, gehört Florian Wirtz zu den neuen Haupt-Attraktionen. Dass er mit einer möglichen finalen Transfersumme von 150 Millionen Euro zum neuen Rekordtransfer der Liga-Geschichte aufsteigen könnte, schiebt der neue Star des FC Liverpool aber beiseite.

«Ich will Fussball spielen. Wie viel Geld die Clubs untereinander bezahlt haben, spielt keine Rolle», sagt Wirtz, der mit dem englischen Meister am Freitagabend gegen den AFC Bournemouth die Saison eröffnet. «Die grosse Herausforderung ist, den Titel wieder zu holen. Ich hoffe, ich kann das Team besser machen», so der Ex-Leverkusener.

Damit die Titelverteidigung gelingt, hat Liverpool investiert wie nie zuvor. Fast 300 Millionen Euro wurden in neue Spieler gesteckt. Neben Wirtz kamen unter anderem auch Hugo Ekitiké von Eintracht Frankfurt (80 Mio.), Leverkusens Jeremie Frimpong (40 Mio.) und Milos Kerkez von Bournemouth (47 Millionen Euro). Doch damit soll noch längst nicht Schluss sein.

Marc Guehi von Crystal Palace und Giovanni Leoni von Parma sind laut Medienberichten kurz davor, die Abwehrreihen der Reds weiter zu verstärken und der Königstransfer aus Newcastle befindet sich ebenfalls in der Pipeline: Stürmerstar Alexander Isak will noch vor Ende des Transferfensters nach Liverpool wechseln. Kostenpunkt: 150 Millionen Euro.

Ein komplett verrückter Transfer-Sommer beim englischen Meister. Dazu meint Liverpool-Coach Arne Slot: «Wenn man sich nicht entwickelt, immer dasselbe macht, finden die Leute Antworten auf deinen Stil. Das ist zum Teil schon letzte Saison passiert.»

Viele Transfers aus der Bundesliga

Die Konkurrenz hielt sich aber auch nicht zurück. Club-Weltmeister FC Chelsea, Manchester United, der FC Arsenal und Manchester City erreichten bei ihrer Shopping-Tour Summen im Bereich von jeweils 200 Millionen Euro. Mehr als 2,3 Milliarden Euro wurden im Sommer bereits ausgegeben. Die Bundesliga, die italienische Serie A und die spanische Primera División kommen nicht einmal zusammen auf diesen Betrag. Der Rekord von 2,81 Milliarden Euro von 2023 dürfte in England bis zum Deadline Day Ende August sicher fallen.

Das Geld ist aber auch vorhanden. Ab diesen Sommer kassiert die Premier League 1,95 Milliarden Euro pro Saison an TV-Einnahmen, was im Vergleich zur deutschen Bundesliga etwa fast das Doppelte ist. Dazu kommen noch über zwei Milliarden aus der Auslandsvermarktung. Zum Vergleich: Die Bundesliga erlöst auf diesem Feld nur gut 217 Millionen Euro.

Zahlen, die sich mit der Einschätzung von Ex-Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn decken. «Wenn ich mich irgendwo auf der Welt mit Leuten unterhalte, gibt es für die keinen grossen Unterschied zwischen der Bundesliga, Serie A und Ligue 1. Die Premier League und La Liga heben sich deutlich ab», sagte Kahn dem «Kicker».

Entsprechend bediente sich die Premier League wie schon in den vergangenen Jahren reichlich in der Bundesliga. Gesucht wird der neue Erling Haaland. Benjamin Sesko könnte es sein, der slowenische Torjäger von RB Leipzig war Manchester United mit möglichen Bonuszahlungen bis zu 90 Millionen Euro wert. Chelsea lotste Jungstar Jamie Gittens für 65 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London und soll auch noch den Leipziger Xavi Simons auf der Einkaufsliste haben.

Man City und Arsenal als grösste Herausforderer?

Und wer wird Meister? Die Experten Gary Lineker und Alan Shearer tippen wieder auf Liverpool. Beim Super Cup am Wochenende ging die Rechnung noch nicht auf, als die Reds im Elfmeterschiessen von Aussenseiter Crystal Palace mit Erfolgscoach Oliver Glasner düpiert wurden.

Beim einstigen Serienmeister Manchester City stellt sich die Frage, wer Kevin De Bruyne ersetzen kann. Rayan Cherki (Olympique Lyon) und Tijjani Reijnders (AC Mailand) wurden dafür geholt. Der FC Arsenal bleibt auch ein Titelkandidat und hat sich unter anderem mit Martin Zubimendi (San Sebastián/70 Mio.) und Viktor Gyökeres (Sporting Lissabon/65 Mio.) sinnvoll verstärkt.

Der FC Chelsea hofft darauf, dass sich die Millionen-Ausgaben der letzten Jahre endlich in Erfolg amortisieren, der Triumph bei der Club-WM war dabei ein guter Anfang. Dass millionenschwere Transfers aber Erfolg nicht garantieren, hat das Beispiel Man United in den letzten Jahren gezeigt.

Der milliardenschwere Club-Chef Jim Ratcliffe sieht den Verein als Welt-Marke wie Coca-Cola oder Apple. Fussballerisch war der Verein als Tabellen-15. in der vergangenen Saison aber weit weg von der Spitze. Ein neues Sturm-Trio für mehr als 200 Millionen Euro mit Sesko, Ex-Sion-Profi Matheus Cunha (75 Mio.) und Bryan Mbeumo (75 Mio.) soll dies ändern.

