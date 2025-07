Dan Ndoye wagt den Sprung in die englische Premier League. Bild: Imago

Nottingham Forest greift für die Dienste von Dan Ndoye tief in die Tasche und macht den Nati-Star zum zweitteuersten Schweizer der Geschichte. Da reibt sich auch der FC Basel die Hände.

Nun ist es offiziell: Dan Ndoye verlässt die italienische Serie A und wechselt von Bologna zu Nottingham Forest in die Premier League. Nottingham greift für die Dienste des Schweizer Nati-Stars tief in die Tasche und bezahlt eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Ndoye löst damit Breel Embolo als zweitteuersten Schweizer Fussballer der Geschichte ab. Embolo wechselte 2016 für 26.5 Millionen Euro vom FC Basel zu Schalke. Teuerster Schweizer bleibt derweil Granit Xhaka. Der Nati-Captain kostete 45 Millionen Euro, als er 2016 von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal wechselt.

Die teuersten Transfers von Schweizern Granit Xhaka für 45 Mio. Euro von Gladbach zu Arsenal (2016)

Dan Ndoye für 40 Mio. Euro von Bologna zu Nottingham (2025)

Breel Embolo für 26.5 Mio. Euro von Basel zu Schalke (2016)

Manuel Akanji für 21.5 Mio. Euro von Basel zu Dortmund (2018)

Denis Zakaria für 20 Mio. Euro von Juventus zu Monaco (2023) Mehr anzeigen

Ndoyes Wechsel in die Premier League spielt auch dem FC Basel in die Karten. Denn als der Flügelflitzer 2023 vom FCB für über 10 Millionen Euro zu Bologna wechselt, sichern sich die Bebbi gemäss Medienberichten eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent – und nimmt deshalb nun zusätzliche 6 Millionen ein.

