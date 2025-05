Manchester City hat die Möglichkeit Arsenal aufzuholen. Dave Thompson/AP/dpa

Hochspannung im Saisonendspurt der Premier League: Liverpool ist Meister – dahinter tobt der Kampf um die Europacup-Plätze, während drei Aufsteiger wieder absteigen.

Mattéo Mayasi Mattéo Mayasi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liverpool hat sich vorzeitig den Titel gesichert.

Dahinter wackelt Arsenal auf Rang zwei und spürt den Druck von Manchester City.

Newcastle, Chelsea, Nottingham und Aston Villa kämpfen um die Champions-League-Plätze, während der Ausgang von FA Cup und Europacup den Europapokal-Zugang stark beeinflussen kann.

Am Tabellenende sind alle drei Aufsteiger – Southampton, Leicester und Ipswich – direkt wieder abgestiegen. Leeds und Burnley kehren zurück, der dritte Aufstiegsplatz wird in den Playoffs ausgespielt. Mehr anzeigen

Liverpool feiert – droht Arsenal das nächste «Bottle»? 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Liverpool hat den Meistertitel bereits vorzeitig gesichert. Die Reds stehen uneinholbar an der Spitze und krönen eine dominante Saison mit dem Ligagewinn. Doch dahinter spitzt sich das Rennen um die europäischen Startplätze dramatisch zu – und droht, einigen Topklubs zum Stolperstein zu werden.

Arsenal steht zwar aktuell auf Rang zwei, doch die Gunners wanken. Mit 67 Punkten haben sie nur einen knappen Vorsprung auf Manchester City (64), das ihnen im Endspurt noch gefährlich werden könnte. Ein zweiter Platz wäre ein Achtungserfolg – ein Absturz auf Rang drei oder gar vier jedoch eine herbe Enttäuschung, zumal das Restprogramm nicht ohne ist. Unter anderem wartet noch das Duell mit dem direkten Verfolger Newcastle.

Hochspannung im Kampf um die Champions League 📊

Hinter Arsenal und City tobt ein packender Vierkampf um die verbliebenen Plätze in der Königsklasse. Newcastle United und Chelsea stehen punktgleich bei 63 Zählern, während Nottingham Forest mit 61 und Aston Villa mit jeweils 60 nur knapp dahinter liegen. Die letzten Spieltage versprechen echte Nervenschlachten – denn viele der direkten Duelle stehen noch aus. So trifft Chelsea gleich auf Newcastle, Manchester United und Nottingham, während Aston Villa noch gegen Bournemouth, Tottenham und ebenfalls gegen Manchester United ran muss.

Wer schafft es nach Europa? ⚔️

Der Kampf um die europäischen Wettbewerbe ist so komplex wie selten zuvor. Die Plätze eins bis fünf garantieren die Teilnahme an der Champions League, Platz sechs führt in die Europa League, Platz sieben in die Conference League. Doch die Verteilung hängt auch davon ab, wer die internationalen Wettbewerbe und den FA Cup gewinnt.

Der Sieger vom Europa-League-Final Manchester United (15.) gegen Tottenham (16.) ist unabhängig vom Ligaplatz für die Champions League qualifiziert. Und auch der Ausgang des FA Cups könnte entscheidend sein: Sollte Manchester City den Pokal gewinnen und sich gleichzeitig über die Liga für Europa qualifizieren, geht das Europa-League-Ticket an den Siebtplatzierten. Holt hingegen Crystal Palace den Pokal, gehen sie direkt in die Europa League – und der Siebtplatzierte schaut in die Röhre.

Zusätzlich wird es spannend, wenn Chelsea im Final gegen Betis Sevilla die Conference League gewinnt. Sollte die Blues gleichzeitig in der Liga Rang sechs oder besser erreichen, würde ein zusätzlicher Europa-League-Platz an die Premier League gehen. Im Extremfall könnten also sechs englische Teams in der Champions League, drei in der Europa League und eines in der Conference League spielen – ein europäisches Maximum von zehn Startplätzen.

Abstiegskampf schon entschieden 🚨

Am Tabellenende ist das Urteil längst gefallen – und es ist vernichtend: Alle drei Aufsteiger steigen direkt wieder ab. Southampton erlebte mit gerade einmal elf Punkten eine der schlechtesten Saisons in der Geschichte der Premier League. Leicester (21 Punkte) und Ipswich (22) schnitten nur geringfügig besser ab. Mit 15 Punkten Rückstand auf den rettenden 17. Platz (West Ham) war der Abstieg der drei Klubs bereits frühzeitig besiegelt.

Der Blick in die Championship ⬆️

Während unten alles entschieden ist, richtet sich der Blick bereits auf die zweite Liga. Leeds United und Burnley sichern sich den direkten Wiederaufstieg. Der letzte freie Platz in der Premier League wird in den Playoffs ausgespielt – mit dabei: Bristol City, Sheffield United, Coventry City und Sunderland. In den kommenden Wochen entscheidet sich, wer in der neuen Saison den Platz der drei Absteiger einnimmt.