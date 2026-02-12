  1. Privatkunden
Neuer Trainer für Dan Ndoye Sean Dyche bei Nottingham Forest entlassen

SDA

12.2.2026 - 07:37

Sean Dyche wird nach vier Monaten bei Nottingham Forest entlassen. Wer das Team mit dem Schweizer Dan Ndoye neu trainieren wird, steht noch nicht fest
Sean Dyche wird nach vier Monaten bei Nottingham Forest entlassen. Wer das Team mit dem Schweizer Dan Ndoye neu trainieren wird, steht noch nicht fest
Keystone

Nottingham Forest entlässt unmittelbar nach dem 0:0 daheim gegen die Wolverhampton Wanderers Trainer Sean Dyche. Nottingham belegt zwölf Runden vor Schluss Platz 17 in der Premier League mit drei Punkten Reserve auf die Abstiegsplätze.

Keystone-SDA

12.02.2026, 07:37

12.02.2026, 07:54

Die Trennung, die der Klub bestätigte, ist bereits der dritte Trainerwechsel in dieser Saison, den Klub-Eigner Evangelos Marinakis verantwortet: Vor Dyche wurden im September Nuno Espirito Santo und im Oktober Ange Postecoglou entlassen.

Welchen neuen Trainer die Spieler Nottingshams um den 25-jährigen Schweizer Stürmer Dan Ndoye erhalten werden, steht noch nicht fest.

