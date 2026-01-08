Hier verletzt sich Fabian Schär 08.01.2026

Newcastle gewinnt nach einem wilden Ritt 4:3 gegen Leeds. Der Sieg wird allerdings von der mutmasslich schweren Verletzung Fabian Schärs überschattet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Newcastle-Verteidiger Fabian Schär verletzt sich am Mittwochabend im Spiel gegen Leeds United.

Der Schweizer wird nach minutenlanger Pflege auf dem Rasen mit einer Trage vom Feld geführt.

Trainer Eddie Howe sagt nach der Partie: «Leider sieht es so aus, als hätte er sich eine schwere Verletzung zugezogen.»

Nach einem Zweikampf mit Dominic Calvert-Lewin sackt Fabian Schär in der 70. Minute zusammen und winkt sofort das medizinische Personal herbei. Mehrere Minuten lang wird der Ex-Nati-Verteidiger daraufhin auf dem Rasen gepflegt.

Die Bilder der Szene gehen unter die Haut, denn da scheint sich einer schwer verletzt zu haben. Nach rund fünf Minuten wird Schär unter dem Applaus der Fans auf einer Trage vom Platz geführt.

«Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht»

Trainer Eddie Howe sagt nach der Partie auf Schärs Gesundheitszustand angesprochen: «Ja, es sieht nicht gut aus für Fab. Ich glaube, er ist gerade im Spital. Er hat ein Problem mit dem Knöchel. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Wir senden ihm unsere besten Wünsche. Er ist ein so wichtiger Spieler.»

Schär habe «Unglaubliches» für den Verein geleistet und sich immer für die Mannschaft eingesetzt, lobt Howe den Schweizer und sagt dann: «Leider sieht es so aus, als hätte er sich eine schwere Verletzung zugezogen.»

Bis am frühen Donnerstagmorgen hat der Verein noch nicht über die Schwere der Verletzung informiert. Wer die Bilder gesehen hat, der dürfte kaum überrascht sein, sollte nicht nur der Knöchel, sondern auch das Knie in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Fabian Schär bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und muss kurz darauf mit der Trage vom Feld geführt werden. Bild: Imago

Besonders bitter: Schär verpasste in dieser Saison schon mehrere Spiele aufgrund einer Kopfverletzung, die er sich im September im Champions-League-Kracher gegen Barcelona zugezogen hatte (Video unten).