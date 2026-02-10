  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Premier League Noah Okafor markiert gegen Chelsea sein viertes Saisontor

SDA

10.2.2026 - 22:48

Noah Okafor erzielte zwei Tore innerhalb von vier Tagen.
Noah Okafor erzielte zwei Tore innerhalb von vier Tagen.
Bild: Keystone

Noah Okafor erzielt sein viertes Tor für Leeds United. Der seit dieser Saison in der Premier League spielende Basler Stürmer traf beim 2:2 auswärts gegen Chelsea zum Schlussstand.

Keystone-SDA

10.02.2026, 22:48

10.02.2026, 23:02

Okafor beendete in diesen Tagen eine viermonatige Torflaute. Bereits am Freitag beim 3:1-Heimsieg gegen Nottingham hatte der 24-fache Schweizer Nationalspieler getroffen. Bei Chelsea war er in der 73. Minute, rund eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung, erfolgreich.

In der Tabelle liegt der Zweitliga-Meister der letzten Saison auf dem 15. Platz.

Meistgelesen

Schweizer Speed-Stars verweigern nach Abfahrts-Schlappe SRF-Interview
Ottiger schiesst Luzern im 7-Tore-Spektakel gegen GC zum Sieg
Wen schützt das US-Justizministerium in der Causa Epstein?
Zürcherin nimmt Post nicht an – 2000 Franken Busse
Jetzt meldet sich der Hotelmitarbeiter zu Gil Ofarim

Videos aus dem Ressort

Luzern – GC 4:3

Luzern – GC 4:3

Super League | 24. Runde | Saison 25/26

10.02.2026

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Die Schweizerinnen enttäuschen in der alpinen Kombination. Sonja Nef kann den Frust verstehen, wundert sich aber trotzdem über das Verhalten nach dem Rennen.

10.02.2026

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

09.02.2026

Luzern – GC 4:3

Luzern – GC 4:3

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Highlights im Video. Ottiger schiesst Luzern im 7-Tore-Spektakel gegen GC zum Sieg

Highlights im VideoOttiger schiesst Luzern im 7-Tore-Spektakel gegen GC zum Sieg

Super League. Nvendo wechselt vom FCZ zu Xamax ++ Lugano holt brasilianischen Verteidiger

Super LeagueNvendo wechselt vom FCZ zu Xamax ++ Lugano holt brasilianischen Verteidiger

Österreichisches Talent. Thun holt Stürmer Furkan Dursun

Österreichisches TalentThun holt Stürmer Furkan Dursun

An der Wade verletzt. Der FCZ muss wochenlang auf Phaëton verzichten

An der Wade verletztDer FCZ muss wochenlang auf Phaëton verzichten

Auftakt der 24. Super-League-Runde. Luzern will gegen GC den Befreiungsschlag

Auftakt der 24. Super-League-RundeLuzern will gegen GC den Befreiungsschlag