Noah Okafor wird von den Teamkollegen gefeiert. Keystone

Leeds United verliert gegen Tottenham trotz eines Treffers von Noah Okafor 1:2.

Keystone-SDA SDA

Noah Okafor bewies am Samstag Abstauberqualitäten. Der 25-jährige Basler verwertete nach einer halben Stunde einen Abpraller und brachte so Leeds United gegen Tottenham Hotspur wieder auf Augenhöhe. Der zweite Saisontreffer des Schweizer Nationalspielers sollte dem Premier-League-Aufsteiger jedoch trotzdem nicht zum Sieg reichen. Mohammed Kudus schoss die Londoner nach einer knappen Stunde entscheidend in Front.

Für die kommenden Länderspiele hat Okafor kein Nati-Aufgebot erhalten. Sollte er in der Premier League regelmässig Tore erzielen, wird sich die Türe sicherlich wieder öffnen.

Rangliste und Telegramme

Leeds United – Tottenham Hotspur 1:2 (1:1). – Tore: 23. Tel 0:1. 34. Okafor 1:1. 57. Kudus 1:2. – Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 79.).