Nuno Espirito Santo mit kritischem Blick Keystone

Nottingham Forest trennt sich von Trainer Nuno Espirito Santo, wie der Klub mitteilt. Der Portugiese muss nach drei Runden in der Meisterschaft als erster Coach der Premier League die Sachen packen.

Die Entlassung hat allerdings kaum sportliche Gründe. Der 51-Jährige hatte zuletzt öffentlich über Probleme im Verhältnis zum griechischen Klubbesitzer Evangelos Marinakis gesprochen. Zudem hatte sich der Trainer über die Transferphase im Sommer beklagt.

Espirito Santo war seit Dezember 2023 im Amt. Zunächst hatte er die Mannschaft in der Premier League gehalten und danach in der Saison 2024/2025 auf Platz 7 und in die Europa League geführt. Erst vor drei Monaten war sein Vertrag bis 2028 verlängert worden.