Noah Okafor trifft beim 3:1-Sieg von Leeds gegen Burnley Keystone

Noah Okafor ist in England weiterhin in Torlaune. Der Schweizer Nationalspieler trifft beim 3:1-Sieg von Leeds gegen Burnley zum zwischenzeitlichen 2:0 für das Heimteam.

Keystone-SDA SDA

Kurz vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada ist es für den 25-jährigen Stürmer bereits der vierte Treffer in den letzten vier Meisterschaftsspielen – hinzu kommt eine Torvorlage.

Zudem gibt es eine weitere erfreuliche Nachricht aus Schweizer Sicht: Zeki Amdouni stand nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Juli erstmals wieder auf dem Platz. Für Burnley, das bereits als Absteiger feststeht, wurde er in der 76. Minute eingewechselt.