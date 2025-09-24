  1. Privatkunden
Ball wegschlagen & Trikot ausziehen Peinlich-Rot für Liverpools 95-Millionen-Einkauf

Tobias Benz

24.9.2025

Hugo Ekitiké zieht sein Trikot aus und sieht dafür die gelb-rote Karte.
Hugo Ekitiké zieht sein Trikot aus und sieht dafür die gelb-rote Karte.
IMAGO/Propaganda Photo

Hugo Ekitiké hat sich nach seinem 95-Millionen-Transfer von Eintracht Frankfurt zu Liverpool als Senkrechtsstarter erwiesen. Auch im League Cup am Dienstag trifft er – fliegt dann aber mit einer peinlichen Aktion vom Platz.

Tobias Benz

24.09.2025, 07:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Liverpool-Angreifer Hugo Ekitiké fliegt im englischen League Cup nach einer peinlichen Aktion vom Platz.
  • Zuerst sieht der Franzose in der 53. Minute die gelbe Karte, weil er den Ball wegschlägt, dann zieht er sich nach seinem Tor kurz vor Schluss das Trikot aus und sieht dafür gelb-rot.
  • Ekitiké fehlt dem FC Liverpool damit im nächsten Meisterschaftsspiel gegen Crystal Palace.
Mehr anzeigen

Eigentlich läuft es Hugo Ekitiké beim FC Liverpool wie am Schnürchen. Der Ex-Frankfurter hat nach seinem 95-Millionen-Transfer an die Anfield Road bereits vier Treffer erzielt. Im League Cup gegen das unterklassige Southampton gelingt ihm am Dienstag sogar sein fünftes Tor.

Und was für eins: Ekitiké erzielt in der 85. Minute den Siegtreffer zum 2:1. Allerdings leistet sich der Franzose kurz darauf einen peinlichen Fauxpas. Und zwar vergisst der 23-Jährige, dass er bereits kurz nach seiner Einwechslung die gelbe Karte gesehen hat.

Von den Emotionen übermannt, zieht der 23-Jährige beim Torjubel sein Trikot aus und hält es mit dem Namen voran den Zuschauern entgegen. Teamkollege Frimpong kann es nicht fassen: Ungläubig starrt er Ekitiké an und fordert ihn auf, sich sofort das Trikot wieder anzuziehen.

Der Franzose tut wie geheissen, aber der Schiedsrichter hat die Aktion natürlich längst mitgekriegt und zeigt dem Liverpool-Stürmer die gelb-rote Karte.

Ekitiké schleicht daraufhin vom Platz und in die Kabine. Dort dürfte nach dem Spiel Liverpool-Trainer Arne Slot noch ein ernstes Wörtchen mit ihm geredet haben – zumal bereits die erste gelbe Karte total unnötig war. Der Franzose sah diese in der 53. Minute, weil er nach einem Foulpfiff gegen ihn den Ball weggeschlagen hatte.

Ekitiké verpasst nach der peinlichen Aktion das nächste Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace. Einziger Wermutstropfen: Liverpool gewinnt die Partie gegen Southampton dank seinem späten Tor mit 2:1 und zieht ins Achtelfinale ein.

