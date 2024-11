Pep Guardiola holte in bislang sieben Jahren bei Manchester City sechsmal den Meistertitel. Dieses Mal könnte mal wieder ein anderes Team dran sein. Keystone

Manchester City verliert gegen Brighton mit 1:2 und damit schon zum vierten Mal in Serie. Der Rückstand auf Leader Liverpool wächst weiter an – und Pep Guardiola gibt zu verstehen, dass Citys Titeltraum schon ausgeträumt sein könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manchester City verlor am Samstag überraschend bei Brighton & Hove Albion 1:2.

Damit kassierte Pep Guardiola erstmals in seiner Trainerkarriere vier Pflichtspiel-Pleiten in Serie.

Nach dem Spiel sagte Guardiola, dass in dieser Saison womöglich ein anderes Team den Titel verdiene. Aufgeben wollen die Cityzens aber noch lange nicht. Mehr anzeigen

Manchester City musste am Samstag eine 1:2-Niederlage gegen Brighton hinnehmen, was Pep Guardiola dazu veranlasste, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Premier-League-Titel in dieser Saison ausser Reichweite sein könnte.

Es ist das erste Mal in seiner Trainerkarriere, dass Guardiola vier Niederlagen in Folge hinnehmen musste, während Liverpool mit einem 2:0-Sieg über Aston Villa die Gelegenheit nutzte, um sich mit fünf Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze zu setzen.

Guardiola räumte ein, dass nach sieben Jahren, in denen er sechs Premier-League-Titel gewonnen hat, vielleicht ein anderes Team den Titel verdient. Nach der Niederlage gegen Brighton zitiert ihn die «Daily Mail»: «Vielleicht verdient ein anderes Team in diesem Jahr den Titel.»

«Mehr denn je möchte ich es schaffen»

Brighton drehte das Spiel, nachdem Erling Haaland City in Führung gebracht hatte. Joao Pedro glich aus, bevor Matt O'Riley bei seinem Premier-League-Debüt den Siegtreffer erzielte.

Guardiola betonte, dass es im Leben immer ein erstes Mal gibt und dass er die Herausforderung liebt. «Ich werde nicht zurückweichen. Mehr denn je möchte ich es schaffen. Wenn meine Spieler zurückkommen, habe ich keinen Zweifel daran, dass wir wieder unser Bestes geben werden», fügte der City-Trainer hinzu.

Sky-Experte Jamie Redknapp beschrieb die zweite Halbzeit von City als «eine der schlechtesten Halbzeiten», die er je von einer Guardiola-Mannschaft gesehen habe.

Nati-Pause kommt gerade recht

Trotz der vierten Niederlage in Folge, die City seit August 2006 nicht mehr erlebt hat, sieht Guardiola dies nicht als Zeichen für das Ende von Citys Ära. «Es ist das, was die Leute wollen. Wir sind noch nicht fertig. Es ist normal, weil wir viel gewinnen. Es passiert», sagte er.

Guardiola fügte hinzu, dass City während der Länderspielpause den Kopf frei bekommen müsse. «Zwei Niederlagen in der Premier League», sagte Guardiola. «Wir müssen die Siege und Niederlagen zählen, und wir gewinnen viel. Wir müssen zählen, wie viele Siege in Folge wir hatten.»

