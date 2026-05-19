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Ende einer Ära? Pep Guardiola offenbar vor Rücktritt als City-Coach

dpa

19.5.2026 - 07:16

Einem Medienbericht zufolge steht der Abschied von Pep Guardiola von Manchester City kurz bevor. (Archivbild)
Einem Medienbericht zufolge steht der Abschied von Pep Guardiola von Manchester City kurz bevor. (Archivbild)
dpa

Neigt sich die Ära Guardiola bei ManCity dem Ende zu? Einem Medienbericht zufolge wird der 55-Jährige den Premier-League-Club zum Saisonende verlassen. Auch über Nachfolger wird schon spekuliert.

DPA

19.05.2026, 07:16

19.05.2026, 07:25

Startrainer Pep Guardiola steht einem Medienbericht zufolge vor dem Rücktritt als Coach von Manchester City. Wie die britische Zeitung «Daily Mail» berichtete, wird der Spanier den englischen Klub zum Saisonende verlassen. Demnach hat der Premier-League-Verein begonnen, seine Sponsoren über den Abschied zu informieren. Es wäre das Ende einer erfolgreichen Ära bei den Skyblues. Guardiola hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2027.

Kompany als Nachfolger?

Auch über Nachfolger wird schon spekuliert. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten demnach der frühere Chelsea-Coach Enzo Maresca, der unter Guardiola schon Co-Trainer war – und Vincent Kompany vom FC Bayern München. Der Belgier spielte von 2008 bis 2019 für ManCity. Und damit auch drei Jahre unter Guardiola.

Der 55-Jährige war 2016 vom FC Bayern zu City gewechselt. Mit Manchester gewann er unter anderem sechsmal die Meisterschaft. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit von Guardiola und ManCity war die Saison 2022/23, in der der Verein nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann.

AFC Bournemouth - Manchester City FC
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Meisterschaft in dieser Saison noch möglich

Am vergangenen Wochenende holte Guardiola seinen dritten FA-Cup-Titel durch einen 1:0-Erfolg im Finale gegen den FC Chelsea. Es war bereits die zweite Trophäe der Saison, nachdem Manchester auch schon im Ligapokal triumphiert hatte. Zudem hat City im Zweikampf mit dem FC Arsenal weiter die Chance auf die siebte Meisterschaft unter Guardiola. In der Champions League war dieses Mal schon im Achtelfinale gegen Real Madrid Endstation.

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