Pep Guardiola lässt seine City-Zukunft offen. IMAGO/IPS

Nach dem Remis gegen Bournemouth und der verpassten Meisterschaft spricht Pep Guardiola über einen möglichen City-Abgang. Und der Spanier gibt sich ganz diplomatisch und lässt seine Zukunft offen. Dann gibts noch eine herzliche Gratulation an Meister Arsenal.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Remis gegen Bournemouth kann Manchester City nicht mehr Meister werden.

Pep Guardiola spricht nach dem Spiel über einen möglichen City-Abgang und lässt seine Zukunft offen.

Derweil schickt der Spanier Gratulationen an den frischgebackenen Meister Arsenal. Mehr anzeigen

In den Tagen vor dem Spiel gegen Bournemouth berichteten die englischen Medien, dass Pep Guardiola Manchester City nach dem Ende der Saison verlassen wird.

Nach dem 1:1 bei Bournemouth, bei dem City die Meisterschaft endgültig verspielt und Arsenal so zum Meister macht, spricht Guardiola selbst über seine Zukunft. Und er lässt sie offen.

Gegenüber «Sky Sport» sagt der Spanier: «Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Wir werden entscheiden, wenn die Saison vorbei ist.» Der sechsfache englische Meistertrainer ergänzt: «Ich werde mit der Vereinsführung, den Spielern und dem Staff sprechen und dann eine Entscheidung treffen.»

Auf die Frage, ob es nach all seinen Erfolgen denn noch einen Grund gäbe, bei City zu bleiben, antwortet Guardiola: «Natürlich. Dieser Klub ist aussergewöhnlich und ich bin sehr glücklich, hier zu sein.»

Gratulationen an Arsenal

Ausserdem zeigt sich Pep als fairer Verlierer. «Im Namen von Manchester City gratulieren wir Arsenal zum Meistertitel. Sie haben es verdient», so der 55-Jährige in Richtung Nordlondon. Auch an seinen ehemaligen Co-Trainer Mikel Arteta schickt er spezielle Gratulationen. Dieser erste Meistertitel würde sich sehr speziell anfühlen, so Guardiola.

Es sind schöne Worte eines Mannes, der am kommenden Wochenende zum letzten Mal nach zehn Jahren an der Seitenlinie der Citizens stehen könnte.