Vitor Pereira ist neuer Trainer von Nottingham Forest Keystone

Dan Ndoye kennt als Spieler von Nottingham Forest nun seinen vierten Trainer in der laufenden Saison. Der Portugiese Vitor Pereira ist der Nachfolger des entlassenen Engländers Sean Dyche.

Keystone-SDA SDA

Gemäss Mitteilung des Vereins verpflichtete sich Pereira bis im Sommer 2027 – sofern er denn auch so lange seiner Arbeit in Nottingham nachgehen darf. Die festgeschriebene Dauer der Vereinbarung ist die gleiche wie im Vertrag, den Dyche besessen hatte.

Vor Dyche hatten sich bei Nottingham bereits der Pereiras Landsmann Nuno Espirito Santo und der Grieche Ange Postecoglou als Chefcoach versucht. Beide mussten wegen anhaltend enttäuschenden Ergebnissen der Mannschaft in der Premier League ihren Posten räumen.

Nottingham liegt in der Rangliste von Englands höchster Liga auf Position 17. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Punkte.