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658 Spiele Premier-League-Rekordspieler Milner beendet seine Karriere

dpa

2.6.2026 - 08:05

James Milner (r) beendet nach 24 Jahren seine Premier-League-Karriere. (Archivbild)
James Milner (r) beendet nach 24 Jahren seine Premier-League-Karriere. (Archivbild)
Bild: Mike Egerton/PA Wire/dpa

Vom einst jüngsten Torschützen der Liga zum Rekordspieler: James Milner verabschiedet sich mit «grossem Stolz» und vielen Erinnerungen aus dem Profifussball.

DPA

02.06.2026, 08:05

Der ehemalige englische Nationalspieler James Milner hat nach 24 Jahren in der Premier League seine Fussball-Karriere beendet. Der 40-Jährige lief für sechs Erstliga-Mannschaften auf und hält mit 658 Spielen den Rekord für die meisten Einsätze in Englands höchster Spielklasse. Zuletzt war Milner, der 61 Länderspiele für die Three Lions bestritt, nach drei Spielzeiten bei Brighton & Hove Albion vertragslos.

«Ich hatte das Glück, einige unvergessliche Momente zu erleben – vom Kampf ums Überleben bis zum Gewinn von Trophäen, vom Spielen in Europa bis zur Vertretung meines Landes bei zwei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften», schrieb Milner in den sozialen Medien. «Ich verabschiede mich vom Fussball mit grossem Stolz, Dankbarkeit und Erinnerungen, die mich mein Leben lang begleiten werden.» 

Milner begann seine Karriere 2002 bei Leeds United, wo er gleich in seiner ersten Saison mit 16 Jahren zum damals jüngsten Torschützen der Premier League wurde. Er gewann insgesamt drei Meistertitel – zwei mit Manchester City und einen mit dem FC Liverpool. Mit den Reds unter Coach Jürgen Klopp holte er 2019 auch die Champions League. Insgesamt gewann er zwölf Titel in seiner Vereinskarriere, zudem lief er für Newcastle und Aston Villa auf.

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