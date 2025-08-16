  1. Privatkunden
Nach Schweigeminute für Diogo Jota Rassismus-Eklat überschattet emotionalen Liverpool-Sieg

Andreas Lunghi

16.8.2025

Liverpool siegt dank Joker Chiesa - Gallery
Siegtorschütze Federico Chiesa (l.) lässt sich von den Liverpool-Fans feiern

Siegtorschütze Federico Chiesa (l.) lässt sich von den Liverpool-Fans feiern

Bild: Keystone

Die Liverpool-Fans gedenken dem verstorbenen Diogo Jota

Die Liverpool-Fans gedenken dem verstorbenen Diogo Jota

Bild: Keystone

Vor dem Auftaktspiel wurde im Stadion Anfield eine Schweigeminute abgehalten

Vor dem Auftaktspiel wurde im Stadion Anfield eine Schweigeminute abgehalten

Bild: Keystone

Die Liverpool-Fans gedenken Diogo Jota und seinem Bruder André Silva, die Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen waren

Die Liverpool-Fans gedenken Diogo Jota und seinem Bruder André Silva, die Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen waren

Bild: Keystone

Zahlreiche Schals, Fahnen und Banner mit Bildern und Widmungen an die beiden waren zu sehen

Zahlreiche Schals, Fahnen und Banner mit Bildern und Widmungen an die beiden waren zu sehen

Bild: Keystone

Zum Gedenken an Diogo Jota, der zusammen mit seinem Bruder André Silva Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen war

Zum Gedenken an Diogo Jota, der zusammen mit seinem Bruder André Silva Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen war

Bild: Keystone

Liverpool siegt dank Joker Chiesa - Gallery
Liverpool siegt dank Joker Chiesa - Gallery. Siegtorschütze Federico Chiesa (l.) lässt sich von den Liverpool-Fans feiern

Siegtorschütze Federico Chiesa (l.) lässt sich von den Liverpool-Fans feiern

Bild: Keystone

Liverpool siegt dank Joker Chiesa - Gallery. Die Liverpool-Fans gedenken dem verstorbenen Diogo Jota

Die Liverpool-Fans gedenken dem verstorbenen Diogo Jota

Bild: Keystone

Liverpool siegt dank Joker Chiesa - Gallery. Vor dem Auftaktspiel wurde im Stadion Anfield eine Schweigeminute abgehalten

Vor dem Auftaktspiel wurde im Stadion Anfield eine Schweigeminute abgehalten

Bild: Keystone

Liverpool siegt dank Joker Chiesa - Gallery. Die Liverpool-Fans gedenken Diogo Jota und seinem Bruder André Silva, die Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen waren

Die Liverpool-Fans gedenken Diogo Jota und seinem Bruder André Silva, die Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen waren

Bild: Keystone

Liverpool siegt dank Joker Chiesa - Gallery. Zahlreiche Schals, Fahnen und Banner mit Bildern und Widmungen an die beiden waren zu sehen

Zahlreiche Schals, Fahnen und Banner mit Bildern und Widmungen an die beiden waren zu sehen

Bild: Keystone

Liverpool siegt dank Joker Chiesa - Gallery. Zum Gedenken an Diogo Jota, der zusammen mit seinem Bruder André Silva Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen war

Zum Gedenken an Diogo Jota, der zusammen mit seinem Bruder André Silva Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen war

Bild: Keystone

Vor dem Auftaktspiel der neuen Premier League Saison gedenken Fans des FC Liverpool dem tödlich verunglückten Diogo Jota. Während des Spiels wird ein Gegenspieler rassistisch beleidigt.

Redaktion blue Sport

16.08.2025, 09:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Auftaktspiel der neuen Premier-League-Saison gedenken die Fans des FC Liverpool den verstorbenen Brüdern Diogo Jota und André Silva.
  • Während der Schweigeminute würdigen die Fans die beiden mit einer schönen Choreographie mit deren Initialen und Trikotnummern.
  • In der 29. Minuten kommt es zu einer unschönen Szene, als Bournemouth-Spieler Antoine Semenyo von einem Fan rassistisch beleidigt wird.
Mehr anzeigen

Es sind emotionale Szenen, die sich vor dem Auftaktspiel in die neue Premier-League-Saison abspielen. Liverpool empfängt im Anfield-Stadion Bournemouth zum ersten Heim-Pflichtspiel nach dem tödlichen Unfall von Diogo Jota und dessen Bruder André Silva von Anfang Juli.

Während einer Schweigeminute in Gedenken der beiden Brüdern würdigen sie die Fans mit einer Choreographie mit deren Initialen und Trikotnummern. 

Auch während der traditionellen Hymne «You'll Never Walk Alone» werden Bilder und Schriftzüge in Gedenken Jotas in die Höhe gehalten. Während der Partie singen die Zuschauenden immer wieder Diogo Jotas Name.

Ekitike trifft bei Debüt. Liverpool müht sich zum Auftaktsieg gegen Bournemouth

Ekitike trifft bei DebütLiverpool müht sich zum Auftaktsieg gegen Bournemouth

In der 29. Minute kommt es dann zu einer unschönen Szene. Bournemouth-Spieler Antoine Semenyo holt sich an der Seitenlinie den Ball und macht sich bereit für den Einwurf. Er dreht sich Richtung Tribüne zu einem Zuschauer, der ihn rassistisch beleidigt haben soll.

«Wann wird es aufhören ...»

Semenyo geht zu Schiedsrichter Anthony Taylor, der die Partie unterbricht. Nach Absprache mit den beiden Trainern und Captains wird das Spiel nach vier Minuten fortgesetzt. Wie «Sky» berichtet, wurde nach dem Vorfall ein Mann von der Polizei des Stadions verwiesen und eine Untersuchung eingeleitet.

Es ist dann ausgerechnet der 25-Jährige, der in der 2. Halbzeit mit einem Doppelpack aus einem 0:2 ein 2:2 macht und Bournemouth von einem Punkt träumen lässt. Federico Chiesa (88.) und Mohamed Salah (94.) setzen diesem Traum kurz vor Spielschluss ein Ende.

Teamkollege und Bournemouth-Captain Adam Smith reagierte im Interview mit «Sky» schockiert auf die Szene aus der 29. Minute: «Es ist inakzeptabel. Ich bin schockiert, dass das heute noch vorkommt. Ich weiss nicht, wie Antoine weitergespielt und die Tore erzielt hat. Er ist etwas niedergeschlagen – es muss was gemacht werden.»

Antoine Semenyo selbst zeigte nach der Partie mit einem Post auf Instagram, dass es sich bei der Episode in Liverpool um keinen Einzelfall handelt. Er postete einen Screenshot eines rassistischen Kommentars unter einem seiner Bilder mit der Überschrift: «Wann wird es aufhören ...»

Antoine Semenyos Post von einem rassistischen Kommentar auf Instagram.
Antoine Semenyos Post von einem rassistischen Kommentar auf Instagram.
https://www.instagram.com/stories/antoinesemenyo42/

