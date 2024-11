Der Portugiese Ruben Amorim wurde zuvor auch beim FC Liverpool und bei Manchester City gehandelt – jetzt übernimmt er bei Manchester United. Bild: John Walton/PA Wire/dpa

Manchester United ernennt Ruben Amorim zum neuen Cheftrainer. Der Portugiese wechselt am 11. November von Sporting Lissabon nach England.

Ruben Amorim unterzeichnete bei Manchester United einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag. Ruud van Nistelrooy, der Interims-Nachfolger des am Montag entlassenen Erik ten Hag, bleibt noch für die nächsten drei Partien der Red Devils in der Verantwortung.

In dieser Zeit führt der 39-jährige Amorim seine Arbeit bei Sporting Lissabon noch weiter. Sporting, der Leader in Portugal (9 Spiele, 9 Siege) bestreitet bis am 10. November Ligaspiele gegen Estrela und Braga und empfängt in der Champions League Manchester City. Danach folgen in der Liga während drei Wochen keine Spiele mehr. So verbleibt auch Sporting Lissabon Zeit, die Nachfolge von Amorim zu klären.

Ruben Amorim ist der sechste Manager von Manchester United, seit Sir Alex Ferguson nach 26 Jahren 2013 in den Ruhestand gewechselt hat.

