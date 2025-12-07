  1. Privatkunden
Zoff mit Liverpool eskaliert Salah: «Ich habe das Gefühl, der Verein hat mich unter den Bus geworfen»

dpa

7.12.2025 - 11:30

Mohamed Salah vor der Partie gegen Leeds.
Mohamed Salah vor der Partie gegen Leeds.
Keystone

Liverpools langjähriger Torgarant Mohamed Salah wird gerade nicht mehr gebraucht beim Meister. Der Ägypter könnte nach dem Afrika-Cup nicht mehr nach Anfield zurückkehren.

DPA

07.12.2025, 11:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mohamed Salah äussert öffentlich Unzufriedenheit über seine Reservistenrolle beim FC Liverpool und kritisiert gebrochene Versprechen des Vereins.
  • Der 33-Jährige ist auch enttäuscht von Trainer Arne Slot.
  • Vor dem Afrika-Cup deutet Salah einen Abschied aus Liverpool an. Ein Wechsel zu Al-Hilal aus Saudi-Arabien steht im Raum.
Mehr anzeigen

Der zuletzt verschmähte Stürmerstar Mohamed Salah hat beim FC Liverpool einen Streit angezettelt und seinen Abgang angedeutet. «Jemand will, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie dieses Versprechen nicht gehalten haben», sagte der 33 Jahre alte Ägypter. Salah stand beim 3:3 der krisengebeutelten Reds in der Premier League bei Leeds United zum dritten Mal hintereinander nicht in der Startelf und wurde auch nicht eingewechselt. 

«Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiss nicht warum. Scheinbar will mich jemand nicht mehr im Club haben», klagte der Champions-League-Sieger von 2019 über Liverpools niederländischen Chefcoach Arne Slot.

«Ich glaube nicht, dass ich das Problem bin»

Salahs Vertrag läuft zwar noch bis 2027, nach Medienberichten ist aber Saudi-Arabiens Spitzenclub Al-Hilal an seiner Verpflichtung interessiert. Der vielfach ausgezeichnete Flügelstürmer kündigte für das nächste Heimspiel am Samstag vielsagend an: «Ich habe meine Eltern angerufen und ihnen gesagt, sie sollen zum Spiel gegen Brighton kommen. Es ist egal, ob ich spiele oder nicht. Ich werde es geniessen. Ich werde einfach in Anfield sein und mich vor dem Afrika-Cup von den Fans verabschieden, weil ich nicht weiss, was dann passieren wird.»

Salah spielt schon seit 2017 und bis 2024 unter Jürgen Klopp in Liverpool. Die Situation sei «nicht akzeptabel» für ihn. «Ich glaube nicht, dass ich das Problem bin. Ich habe so viel für den Club getan.» Salah verwies auch auf die vergangene Meistersaison, als er mit 29 Treffern Torschützenkönig wurde. «Ich habe das Gefühl, der Verein hat mich unter den Bus geworfen.»

Aus dem Archiv

Mehmedi über Salah: «Als Fussballliebhaber kann man nur hoffen, dass er nicht nach Saudi-Arabien geht»

Mehmedi über Salah: «Als Fussballliebhaber kann man nur hoffen, dass er nicht nach Saudi-Arabien geht»

05.03.2025

