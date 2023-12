Es läuft nicht über diese Festtage: Fabian Schär verlor mit Newcastle kurz vor und nach Weihnachten gegen Abstiegskandidaten Keystone

Newcastle United schlittert in der Premier League in eine Krise. Das Team von Fabian Schär verliert gegen Nottingham Forest 1:3.

Newcastle verlor damit zum zweiten Mal in Folge gegen einen Abstiegskandidaten – nach einem 0:1 bei Luton. Der grosse Mann war Chris Wood, ein Neuseeländer mit Vergangenheit in Newcastle, der in der gesamten letzten Saison zwei Treffer erzielt hatte. Nun spielte er die Abwehr um den Schweizer Internationalen Fabian Schär schwindlig und kam von der Nachspielzeit der ersten Hälfte bis zur 60. Minute zu einem «unechten» Hattrick – unterbrochen von der Pause.

Die Partie hatte für Newcastle gut begonnen, bis zur 45. Minute führten sie dank eines Penaltys von Andreas Isak 1:0. In der Meisterschaft belegen die aus Saudi-Arabien grosszügig alimentierten Nordengländer nur den 7. Platz, in der Champions League sind sie als Gruppenletzter ausgeschieden.

sda