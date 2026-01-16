  1. Privatkunden
Nach Fussoperation Schär: «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet»

SDA

16.1.2026 - 11:28

Newcastle-Trainer Eddie Howe denkt, dass Fabian Schär in drei Monaten wieder einsatzfähig sein könnte.
Newcastle-Trainer Eddie Howe denkt, dass Fabian Schär in drei Monaten wieder einsatzfähig sein könnte.
Keystone

Womöglich ist für Fabian Schär die laufende Premier-League-Saison nicht vorzeitig zu Ende. Der Verteidiger von Newcastle United wurde am Donnerstag in London am verletzten linken Fuss operiert.

Keystone-SDA

16.01.2026, 11:28

16.01.2026, 13:19

Schär postete auf Instagram ein Foto von sich im Spitalbett und gab gleichzeitig leichte Entwarnung. «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet», schrieb der 86-fache Internationale, der nach der EM 2024 aus der Schweizer Nationalmannschaft zurückgetreten ist und seit 2018 über 250 Spiele für den aktuellen Tabellensechsten der englischen Premier League absolviert hat.

Wann Schär wieder aufs Spielfeld zurückkehrt, ist offen. «Es ist schwierig, eine endgültige Prognose zu geben, aber wir gehen von rund drei Monaten Ausfallzeit aus», sagte sein Trainer Eddie Howe am Freitag an einer Medienkonferenz des Klubs. Schärs Vertrag bei den «Magpies» läuft Ende Saison aus.

Hier verletzt sich Fabian Schär

Hier verletzt sich Fabian Schär

08.01.2026

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

FCB-Verteidiger Aleksandar Daniliuc und Trainer Ludovic Magnin sprechen bei blue Sport über ihre Weihnachten, den Bussenkatalog für Übergewicht – und die Angst vor der Waage.

16.01.2026

16.01.2026

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

14.01.2026

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

14.01.2026

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

15.01.2026

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

15.01.2026

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

