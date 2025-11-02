Vitor Pereira mit ernster Miene Keystone

Wolverhampton Wanderers, nach zehn Spieltagen mit zwei Punkten Letzter der Premier League, gibt bekannt, sich von seinem Trainer Vitor Pereira zu trennen.

Keystone-SDA SDA

Die Entscheid wurde am Tag nach einer weiteren bitteren Niederlage beim 0:3 auswärts gegen Fulham getroffen. Der 57-jährige Portugiese Pereira war vor weniger als einem Jahr als Nachfolger von Gary O'Neil ernannt worden. Der ehemalige Trainer von Porto und Fenerbahçe hatte mit Wolverhampton, das die Saison auf Platz 16 beendete, einen Dreijahresvertrag unterschrieben und den Klassenerhalt geschafft.