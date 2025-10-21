Sean Dyche - hier im Dezember 2024 als Trainer von Everton - unterschrieb beim Premier-League-18. Nottingham Forest einen Vertrag bis Sommer 2027. Bild: Keystone

Sean Dyche übernimmt als Cheftrainer bei Nottingham Forest. Wie der Premier-League-Klub mitteilt, erhält der 54-jährige Engländer einen Vertrag bis Sommer 2027.

Keystone-SDA SDA

Dyche verfügt als ehemaliger Trainer von Burnley und Everton über die Erfahrung von mehr als 330 Spielen in der obersten Spielklasse Englands.

Der ehemalige Nachwuchsspieler von Forest folgt in Nottingham, wo auch der Schweizer Internationale Dan Ndoye unter Vertrag steht, auf Ange Postecoglou. Der Australier stand bei Forest nur 39 Tage an der Seitenlinie. Mit nur fünf Punkten aus acht Partien fiel der Klub in der Rangliste auf Position 18 zurück.