Dritter Coach in dieser Saison Sean Dyche wird Cheftrainer von Ndoye und Nottingham

SDA

21.10.2025 - 11:09

Sean Dyche - hier im Dezember 2024 als Trainer von Everton - unterschrieb beim Premier-League-18. Nottingham Forest einen Vertrag bis Sommer 2027.
Sean Dyche - hier im Dezember 2024 als Trainer von Everton - unterschrieb beim Premier-League-18. Nottingham Forest einen Vertrag bis Sommer 2027.
Bild: Keystone

Sean Dyche übernimmt als Cheftrainer bei Nottingham Forest. Wie der Premier-League-Klub mitteilt, erhält der 54-jährige Engländer einen Vertrag bis Sommer 2027.

21.10.2025, 11:41

Dyche verfügt als ehemaliger Trainer von Burnley und Everton über die Erfahrung von mehr als 330 Spielen in der obersten Spielklasse Englands.

Der ehemalige Nachwuchsspieler von Forest folgt in Nottingham, wo auch der Schweizer Internationale Dan Ndoye unter Vertrag steht, auf Ange Postecoglou. Der Australier stand bei Forest nur 39 Tage an der Seitenlinie. Mit nur fünf Punkten aus acht Partien fiel der Klub in der Rangliste auf Position 18 zurück.

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Wer ist Livio Hiltbrand? Der 22-Jährige hat zweimal in Serie die Abfahrtswertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon gepunktet. Im Porträt stellt er sich vor und nimmt blue Sport mit in den Schwing-Keller.

21.10.2025

Thomas Tumler: «Meine grösste Schwäche ist, dass ich zu schnell zweifle»

Riesenslalom-Spezialist Thomas Tumler stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport Redaktion.

21.11.2024

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport.

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Thomas Tumler: «Meine grösste Schwäche ist, dass ich zu schnell zweifle»

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

