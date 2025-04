Liverpools Virgil van Dijk feiert den Siegtreffer gegen West Ham KEYSTONE

Liverpool ist weiter im Hoch. Die «Reds» sind ihrem 20. Meistertitel in der Premier League wieder einen Schritt näher gekommen.

Keystone-SDA SDA

Abwehrchef Virgil van Dijk führte Liverpool in der 89. Minute per Kopf zum 2:1-Heimsieg gegen West Ham United. Der Tabellen-17. hatte drei Minuten zuvor durch ein Eigentor von Andy Robertson ausgeglichen, Luiz Diaz hatte Liverpool früh in Führung gebracht (18.).

Mohamed Salah bereitete das 1:0 vor und verzeichnete damit seine 45. Torbeteiligung in dieser Saison. Mehr sind einem Spieler in einer Premier-League-Saison mit 38 Runden noch nie gelungen.

Auch Fabian Schär feierte mit Newcastle einen Sieg. Dank einer starken zweiten Halbzeit mit drei Toren zwischen der 49. und 77. Minute gewannen die Magpies gegen Manchester United 4:1. Der Schweizer Innenverteidiger spielte durch.

Mit diesem Sieg liegt Newcastle nun vor Manchester City und Chelsea auf Platz 4. Am Mittwoch kann das Team von Trainer Eddie Howe im Nachholspiel gegen Crystal Palace sogar den 3. Rang ins Visier nehmen.